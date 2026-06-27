Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba győzelemmel kezdett a Grand Smash-en

SZ. M.SZ. M.
2026.06.27. 09:19
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Eng Chin AnAndrás Csaba bemutatkozása jól sikerült Los Angelesben (Fotó: WTT)
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asztalitenisz Grand Smash asztalitenisz András Csaba
A Los Angelesben zajló Grand Smash-verseny selejtezőjének második körében András Csaba négy játszmában győzött a portugál Tiago Apolonia ellen.

 

A WTT-sorozat csúcskategóriás tornája a Grand Smash, az idei második ilyen versenynek az Egyesült Államok ad otthont. A Los Angeles-i esemény világbajnoki szintű nevezési listával büszkélkedhet, a top 10-ben szereplő játékosok mindegyike asztalhoz áll, sőt a top 20-ból is csak a férfiaknál van egy hiányzó. Magyar részről egyedül 23 éves András Csaba (világranglista-73.) fért be a mezőnybe, első számú asztaliteniszezőnk a selejtező második fordulójában kapcsolódott be a küzdelmekbe. Ellenfele a portugálok csapatban Eb-aranyérmes, párosban vb-3., egyesben pedig Eb-3. játékosa, a 39 esztendős Tiago Apolonia (79.) volt. A mérkőzést a portugál kezdte jobban, András Csaba azonban a szoros csatában elvesztett első játszma után magára talált és 32 perces mérkőzésen 3:1-re győzött. A folytatás ennél is nehezebbnek ígérkezik, a kvalifikáció harmadik fordulójában a tajvani Feng Ji-hszin (44.) következik.

WTT-SOROZAT, GRAND SMASH, LOS ANGELES
Férfiak. Egyes. Selejtező. 2. forduló
András Csaba–Apolonia (portugál) 3:1 (–10, 4, 10, 7)

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