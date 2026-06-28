Asztalitenisz: András Csaba bravúros győzelem után főtáblás az amerikai Grand Smash-en

A kvalifikáció második körében bemutatkozó András Csaba (világranglista-73.) meggyőző játékkal győzte le a portugál Tiago Apolóniát (79.), a folytatásban azonban még nehezebb feladat várt az első számú magyar asztaliteniszezőre a Los Angeles-i Grand Smash-versenyen. A selejtező harmadik helyén kiemelt tajvani Feng Ji-hszin (44.) valamivel esélyesebbnek tűnt, az első két játszma mégis Andrásé lett. Az ázsiai ezután rákapcsolt, egyenlített, a mindent eldöntő ötödik szett azonban nem hagyott kétséget: András Csaba egyetlen pillanatra sem adta át a vezetést Fengnek, s a negyven perces csata végén továbbjutást ünnepelhetett.

A szervezők már el is készítették a sorsolást, András Csaba a 32 közé jutásért a németek 2022-ben egyesben Európa-bajnoki címet szerző klasszisával, a 29 éves Dang Qiuval (9.) találkozik.

WTT-SOROZAT, GRAND SMASH, LOS ANGELES

FÉRFIAK

EGYES

Selejtező, 3. forduló

András Csaba–Feng Ji-hszin (tajvani) 3:2 (9, 7, –1, –9, 7)