Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba bravúros győzelem után főtáblás az amerikai Grand Smash-en

SZ. M.SZ. M.
2026.06.28. 09:56
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Eng Chin An
Címkék
asztalitenisz Grand Smash asztalitenisz András Csaba
A WTT-sorozat Los Angelesben zajló Grand Smash-versenyén a selejtező 3. fordulójában András Csaba öt játszmában legyőzte a tajvani Feng Ji-hszint és ezzel a főtáblára jutott.

 

A kvalifikáció második körében bemutatkozó András Csaba (világranglista-73.) meggyőző játékkal győzte le a portugál Tiago Apolóniát (79.), a folytatásban azonban még nehezebb feladat várt az első számú magyar asztaliteniszezőre a Los Angeles-i Grand Smash-versenyen. A selejtező harmadik helyén kiemelt tajvani Feng Ji-hszin (44.) valamivel esélyesebbnek tűnt, az első két játszma mégis Andrásé lett. Az ázsiai ezután rákapcsolt, egyenlített, a mindent eldöntő ötödik szett azonban nem hagyott kétséget: András Csaba egyetlen pillanatra sem adta át a vezetést Fengnek, s a negyven perces csata végén továbbjutást ünnepelhetett.

A szervezők már el is készítették a sorsolást, András Csaba a 32 közé jutásért a németek 2022-ben egyesben Európa-bajnoki címet szerző klasszisával, a 29 éves Dang Qiuval (9.) találkozik.

WTT-SOROZAT, GRAND SMASH, LOS ANGELES
FÉRFIAK
EGYES
Selejtező, 3. forduló
András Csaba–Feng Ji-hszin (tajvani) 3:2 (9, 7, –1, –9, 7)

 

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