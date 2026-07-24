Nemzeti Sportrádió

Vívó vb: parádés nyitány férfi kardozóinktól és női tőrözőinktől is

K. E.K. E.
2026.07.24. 08:55
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Szilágyi Áron (Fotó: Czinege Melinda)
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Szilágyi Áron vívás vívó vb
A lehető legnagyobb számban léphetnek pástra hétfőn a mieink a hongkongi világbajnokságon: mind a négy férfi kardozónk és mind a négy tőrözőnk a 64 között folytathatja.

A csütörtöki napot úgy zárhattuk a hongkongi világbajnokságon, hogy azt rögzíthettük, a férfi párbajtőrözők és a női kardozók főtábláján is négy magyar köthet be – ugyanezt a mondatot írhatjuk a péntek összegzéseként!

A női tőrözők csoportköreivel indult a vb harmadik napja, Pásztor Flóra kiemeltként „pihent”, de hamar társakat kapott a magyar csapatból, hiszen Kondricz Kata és Lupkovics Dóra az ötös asszók utáni kiváló mérlegének köszönhetően egyaránt főtáblára jutott. Papp Jázmin egy tizenötös csörte erejéig túlórára kényszerült, aztán már ő is mosolyoghatott. 

Akárcsak másik két vb-újoncunk, Dallos Benedek és Tóth Bertalan, mind a ketten simán teljesítették a 64 közé jutást a férfi kardozók mezőnyében – legnagyobb klasszisunk, Szilágyi Áron, aki egyetlen hellyel maradt le a kiemeltek listájáról (a vb-nek a világranglista 17. helyéről vágott neki a háromszoros olimpiai bajnok), szintén megtette ugyanezt, így a hétfői főtáblán mindkét fegyvernemben minden magyar induló pástra léphet Hongkongban.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
EGYÉNI
KARD, FÉRFIAK
A csoportmérkőzéseken: Rabb (kiemelt), Szilágyi 5 győzelem/1 vereség, Tóth B. 5/1, Dallos 4/1
A 64 közé jutásért: Szilágyi–Bounachada (algériai) 15:9, Tóth B.–Romero (venezuelai) 15:8, Dallos–Leo (szingapúri) 15:6

TŐR, NŐK
A csoportmérkőzéseken: Pásztor (kiemelt), Kondricz 5/4, Lupkovics 5/4, Papp 3/3
A 64 közé jutásért: Papp–Xue (kanadai) 15:14

 

Szilágyi Áron vívás vívó vb
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