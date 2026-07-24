Vívó vb: parádés nyitány férfi kardozóinktól és női tőrözőinktől is

A csütörtöki napot úgy zárhattuk a hongkongi világbajnokságon, hogy azt rögzíthettük, a férfi párbajtőrözők és a női kardozók főtábláján is négy magyar köthet be – ugyanezt a mondatot írhatjuk a péntek összegzéseként!

A női tőrözők csoportköreivel indult a vb harmadik napja, Pásztor Flóra kiemeltként „pihent”, de hamar társakat kapott a magyar csapatból, hiszen Kondricz Kata és Lupkovics Dóra az ötös asszók utáni kiváló mérlegének köszönhetően egyaránt főtáblára jutott. Papp Jázmin egy tizenötös csörte erejéig túlórára kényszerült, aztán már ő is mosolyoghatott.

Akárcsak másik két vb-újoncunk, Dallos Benedek és Tóth Bertalan, mind a ketten simán teljesítették a 64 közé jutást a férfi kardozók mezőnyében – legnagyobb klasszisunk, Szilágyi Áron, aki egyetlen hellyel maradt le a kiemeltek listájáról (a vb-nek a világranglista 17. helyéről vágott neki a háromszoros olimpiai bajnok), szintén megtette ugyanezt, így a hétfői főtáblán mindkét fegyvernemben minden magyar induló pástra léphet Hongkongban.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

EGYÉNI

KARD, FÉRFIAK

A csoportmérkőzéseken: Rabb (kiemelt), Szilágyi 5 győzelem/1 vereség, Tóth B. 5/1, Dallos 4/1

A 64 közé jutásért: Szilágyi–Bounachada (algériai) 15:9, Tóth B.–Romero (venezuelai) 15:8, Dallos–Leo (szingapúri) 15:6

TŐR, NŐK

A csoportmérkőzéseken: Pásztor (kiemelt), Kondricz 5/4, Lupkovics 5/4, Papp 3/3

A 64 közé jutásért: Papp–Xue (kanadai) 15:14