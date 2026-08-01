Triatlon sprint Eb: aranyérmes a magyar vegyes váltó

Hatalmas lehetőség előtt állt a magyar mixváltó, amely ugyanabban, a legerősebb összetételében érkezett meg Lengyelországba, mint amiben július közepén a sportág honi történetének egyik legnagyobb sikerét érte el. Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni és Lehmann Csongor Hamburgban világbajnoki ezüstérmes lett.

Az esélylatolgatások alapján a kontinensbajnokságon is minimum éremesélyesnek tekinthettük őket. A pénteki egyéni futamokban nem láthattuk őket, így pihent lábakkal hozhatták ki magukból a legtöbbet a 300 méter úszás, 8 kilométer kerékpározás és 1.6 kilométer futás során.

Az időjárás igencsak változékony volt Észak-Lengyelországban ezekben a napokban, pénteken még kánikulában versenyezhettek az egyéniben indulók, majd az éjszakai vihar után szombat reggel már hűvösebb, felhős idő fogadta a triatlonosokat. A bemelegítés közben izgatottságot éreztünk a levegőben, a főszereplők pontosan tudták, hogy jó lehetőség előtt állnak egy újabb világraszóló eredmény eléréséhez.

Már az első emberünk, Kropkó Márta erős úszással nyitott, majd a brit szökevény mögött ott tekert az üldözőcsoportban. Futásban az újdonsült Eb-győztes lengyel Roksana Slupek mindenkit megelőzött, de így is másodikként pacsizhatott Dévay Márkkal, aki elsöprő lendülettel vetette bele magát a vízbe. Szokás szerint még ezen a rövid távon is hozott lengyel riválisán, majd bringán össze is zárt vele.

„Lengyel, magyar, két jó barát…” – öröm volt nézni, hogy pont a házigazdával együtt voltunk ekkor az élen, de Dévay szerencsére a futás elején őt is leszakította. Szalai Fanni az úszás és a kerékpározás során fél perces előnyt harcolt ki, amit a futásban is sikerrel őrzött meg riválisaival, a spanyolok, a németek és a franciák emberével szemben.

Aki azt hiszi, hogy Lehmann Csongornak innentől már csak „haza kellett hoznia” az aranyérmet, nagyobbat nem is tévedhet! Ugyanis elkezdett szakadni az eső, ami a kockakövön egy apró hibának köszönhetően végzetes is lehetett volna. Rutinos versenyzőnk sajnos elcsúszott az egyik kanyarban, de hamar felpattant, így az 1.6 kilométeres futásban is megmutathatta, hogy ő a mezőny legjobbja.

Ezt sikerrel megtette, a többiek már csak bottal üthették a nyomát. A magyar mixváltó Európa-bajnok lett Elblagban!

A jelen nagyjai előtt a jövő emberei is mixváltóztak: Kropkó Jázmin, Kendeh-Kirchknopf Sebestyén, Szász Csenge és Holba Zsombor végig a legjobb tízben tartották a virtuális váltóbotot a juniorok futamában. A fiatalok végül a 7. helyet szerezték meg, ők is a kontinens legjobbjai között végeztek.

SPRINT ÉS VÁLTÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ELBLAG

Mixváltó. Elit. Európa-bajnok: MAGYAROSZÁG (Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni, Lehmann Csongor) 1:29:21, 2. Spanyolország 1:29:27, 3. Németország 1:29:41. Junior. Eb: Nagy-Britannia (Emma Graham-Brown, Reuben Wadey, Kitty Scott, Lucas Gorrill) 1:30:45 óra 2. Spanyolország (Candela Sánchez Touza, Lucas García Picón, Alba Nunez Hernández, Xavi Cabanilles Anó) 1:31:03, 3, Franciaország 1:31:12, ...7. Magyarország (Kropkó Jázmin, Kendeh-Kirchknopf Sebestyén, Szász Csenge, Holba Zsombor) 1:33:24