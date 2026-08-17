Keddi sportműsor: BL-selejtezők Varga Barnabással és Vitális Milánnal

AUGUSZTUS 18., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

21.00: Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég) (Tv: Sport2)

NEM BAJNOKI ÁG

21.00: Fenerbahce (török)–Lyon (francia) (Tv: Sport1)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Heidenheim (német)–Bayern München (német)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KAJAK-KENU

EGYETEMI VILÁGBAJNOKSÁG, SZEGED

14.30: döntők

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 1.00: Toronto Tempo–Indiana Fever (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1123 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI

17.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. és 2. forduló

TOLLASLABDA

VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI

5.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, L. Pap István

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Milliárdos befektetők a Liverpoolnál

8.00: A vonalban Ujvári Máté. Marosán György jelentkezik

9.00: Az úszó Eb összefoglalója Kovács Erikával. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1986-ben nyerte a magyar férfi kézilabda-válogatott az egyetlen érmét világversenyen

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai: az adás vendége a hazai teniszutánpótlás kiemelkedő ígérete, a 16 éves Beviz Lujza, aki az U18-as válogatottal Eb-ezüstérmes lett, és készülhet a US Open juniortornájára. A riporter: Hornyák Balázs

13.30: Buli, jégkorongmagazin

14.00: Fonák és tenyeres – Kreisz Bálint és Farkas Márton

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Sós Csaba volt a vendégünk (ismétlés)

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Szegő Tibor, Deák Zsigmond, Szalai Kristóf

17.00: Borbola Bence értékel a ZTE–FTC bajnoki labdarúgó-mérkőzés után

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Focióra Simon Zoltánnal és Elbert Gáborral (ismétlés)

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Vendégünk Kovács Zoltán, a Magyar Atlétikai Szövetség egyik elnökjelöltje

19.00: Szegeden beszélgettünk Márton Anitával, a MASZ másik elnökjelöltjével

20.00: Labdarúgás, az NB I 4. fordulójának összefoglalója

20.30: Kosárlabda, interjúk a női és a férfiválogatott tagjaival

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág