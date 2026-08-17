Keddi sportműsor: BL-selejtezők Varga Barnabással és Vitális Milánnal
AUGUSZTUS 18., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
21.00: Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég) (Tv: Sport2)
NEM BAJNOKI ÁG
21.00: Fenerbahce (török)–Lyon (francia) (Tv: Sport1)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Heidenheim (német)–Bayern München (német)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KAJAK-KENU
EGYETEMI VILÁGBAJNOKSÁG, SZEGED
14.30: döntők
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 1.00: Toronto Tempo–Indiana Fever (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1123 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
17.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. és 2. forduló
TOLLASLABDA
VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI
5.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, L. Pap István
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Milliárdos befektetők a Liverpoolnál
8.00: A vonalban Ujvári Máté. Marosán György jelentkezik
9.00: Az úszó Eb összefoglalója Kovács Erikával. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1986-ben nyerte a magyar férfi kézilabda-válogatott az egyetlen érmét világversenyen
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai: az adás vendége a hazai teniszutánpótlás kiemelkedő ígérete, a 16 éves Beviz Lujza, aki az U18-as válogatottal Eb-ezüstérmes lett, és készülhet a US Open juniortornájára. A riporter: Hornyák Balázs
13.30: Buli, jégkorongmagazin
14.00: Fonák és tenyeres – Kreisz Bálint és Farkas Márton
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Sós Csaba volt a vendégünk (ismétlés)
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Szegő Tibor, Deák Zsigmond, Szalai Kristóf
17.00: Borbola Bence értékel a ZTE–FTC bajnoki labdarúgó-mérkőzés után
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Focióra Simon Zoltánnal és Elbert Gáborral (ismétlés)
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Vendégünk Kovács Zoltán, a Magyar Atlétikai Szövetség egyik elnökjelöltje
19.00: Szegeden beszélgettünk Márton Anitával, a MASZ másik elnökjelöltjével
20.00: Labdarúgás, az NB I 4. fordulójának összefoglalója
20.30: Kosárlabda, interjúk a női és a férfiválogatott tagjaival
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág