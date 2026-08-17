Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: BL-selejtezők Varga Barnabással és Vitális Milánnal

V. B.V. B.
2026.08.17. 23:00
null
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Kedden három mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában, s pályára lép a Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztató görög AEK Athén. A futball mellett szerepel még a kiemelt sportprogramban kajak-kenu, kosárlabda, lósport, tenisz és tollaslabda is.

 AUGUSZTUS 18., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
21.00: Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég) (Tv: Sport2)
NEM BAJNOKI ÁG
21.00: Fenerbahce (török)–Lyon (francia) (Tv: Sport1)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Heidenheim (német)–Bayern München (német)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KAJAK-KENU 
EGYETEMI VILÁGBAJNOKSÁG, SZEGED
14.30: döntők

KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 1.00: Toronto Tempo–Indiana Fever (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1123 (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
17.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. és 2. forduló

TOLLASLABDA
VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI
  5.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, L. Pap István
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Milliárdos befektetők a Liverpoolnál
  8.00: A vonalban Ujvári Máté. Marosán György jelentkezik
  9.00: Az úszó Eb összefoglalója Kovács Erikával. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1986-ben nyerte a magyar férfi kézilabda-válogatott az egyetlen érmét világversenyen
12.00: Bajnokok 
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai: az adás vendége a hazai teniszutánpótlás kiemelkedő ígérete, a 16 éves Beviz Lujza, aki az U18-as válogatottal Eb-ezüstérmes lett, és készülhet a US Open juniortornájára. A riporter: Hornyák Balázs
13.30: Buli, jégkorongmagazin
14.00: Fonák és tenyeres – Kreisz Bálint és Farkas Márton 
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Sós Csaba volt a vendégünk (ismétlés)
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Szegő Tibor, Deák Zsigmond, Szalai Kristóf
17.00: Borbola Bence értékel a ZTE–FTC bajnoki labdarúgó-mérkőzés után
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Focióra Simon Zoltánnal és Elbert Gáborral (ismétlés)
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Vendégünk Kovács Zoltán, a Magyar Atlétikai Szövetség egyik elnökjelöltje
19.00: Szegeden beszélgettünk Márton Anitával, a MASZ másik elnökjelöltjével
20.00: Labdarúgás, az NB I 4. fordulójának összefoglalója
20.30: Kosárlabda, interjúk a női és a férfiválogatott tagjaival
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág

 

sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Legfrissebb hírek

Heti program: BL-, El- és Kl-selejtező, NB I, indul a PL és a Serie A

Egyéb egyéni
16 órája

Hétfői sportműsor: Zalaegerszeg–Ferencváros az NB I-ben

Minden más foci
Tegnap, 0:03

Vasárnapi sportműsor: NB I, NB II; Milák Kristóf és Kós Hubert Eb-döntőben úszik

Birkózás
2026.08.15. 23:58

Szombati sportműsor: két meccs az NB I-ben; magyarok döntőznek az atlétikai és a vizes Eb-n

Minden más foci
2026.08.14. 23:55

Pénteki sportműsor: Honvéd–Vasas az NB I-ben; folytatódik az atlétikai és a vizes Eb

Minden más foci
2026.08.14. 00:20

Csütörtöki sportműsor: az FTC El-, az ETO Kl-meccset játszik; Milák és Kós összecsap 100 pillangón a vizes Eb-n

Minden más foci
2026.08.13. 00:30

Szerdai sportműsor: Köbenhavn–DVSC a Kl-ben; magyar éremesélyek az atlétikai és a vizes Eb-n

Minden más foci
2026.08.11. 23:55

Keddi sportműsor: Milák az úszó Eb-n, Halász az atlétikai Eb-n döntőzik

Minden más foci
2026.08.10. 23:55