„Nem biztos, hogy valós kijelentés” – a Ferencváros vezetőedzője reagált a Trabzonspor mesterének meglepő szavaira
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs csapata Zalaegerszeg elleni győzelme (0–1) után az M4 Sport mikrofonja előtt reagált Fatih Tekke kijelentéseire. Mint ismert, a Trabzonspor mestere úgy fogalmazott az Európa-liga-párharc előtt, hogy a zöld-fehéreknek jóval erősebb csapata van.
Mint arról korábban már beszámoltunk, némileg meglepő nyilatkozatot tett Fatih Tekke, a Trabzonspor vezetőedzője a Ferencváros elleni Európa-liga-párharc előtt. A szakember csapata Kasimpasa elleni bajnokija után így fogalmazott: „A csütörtöki mérkőzés nagyon fontos számunkra, hiszen európai kupameccset játszunk, ráadásul az ellenfelünk nálunk jóval erősebb.”
Borbély Balázs a Zalaegerszeg elleni idegenbeli győzelem után az M4 Sport-nak reagált kollégája szavaira: „Aki ért a focihoz vagy aki a fociban dolgozik, az tudja, ez nem biztos, hogy valós kijelentés. Én úgy gondolom, hogy inkább a felelősséget akarja magáról vagy a csapatáról hárítani” – fogalmazott a fővárosiak szakvezetője.
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