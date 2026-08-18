„Nem biztos, hogy valós kijelentés” – a Ferencváros vezetőedzője reagált a Trabzonspor mesterének meglepő szavaira

Borbély Balázs a Zalaegerszeg elleni idegenbeli győzelem után az M4 Sport-nak reagált kollégája szavaira: „Aki ért a focihoz vagy aki a fociban dolgozik, az tudja, ez nem biztos, hogy valós kijelentés. Én úgy gondolom, hogy inkább a felelősséget akarja magáról vagy a csapatáról hárítani” – fogalmazott a fővárosiak szakvezetője.