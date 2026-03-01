Négy magyar érem a tekvandósok kanadai versenyén

A magyar szövetség beszámolója szerint a G2-es besorolású versenyen a 87 kilogrammosok között szereplő Bailey Kelen a dobogó tetejére állhatott, ráadásul őt választották meg a torna legértékesebb (MVP) versenyzőjének is.

A 63 kilogrammos kategória Salim Omar Gergely sikerével végződött, míg a másik ágon testvére, Salim Sharif Gergely az elődöntőben búcsúzott, azaz bronzérmesként zárt.

A nők 46 kilogrammos versenyében Salim Kamilah csak a döntőben kapott ki, amivel ezüstérmet nyert.

A válogatott összességében a harmadik helyen végzett, és Salim Gergelyt választották meg a legjobb edzőnek.