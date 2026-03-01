Tekvondó: érmes szezonindítás Calgaryban

Minden magyar medállal zárta szereplését a péntek-szombati Kanada Openen, amely a mieink számára versenyszezon-indító erőpróbának számított, ezért is nagy szó, hogy az eredményhirdetéskor mind az öten dobogóra állhattak.

A Los Angelesben élő és készülő Salim családnak mind a négy sarja ott volt Calgaryban, ahol rajtuk kívül még Bailey Kelen képviselte a piros-fehér-zöld színeket, s ezt úgy tette, hogy ő lett az MVP, vagyis a viadal legértékesebb versenyzője. Salim Gergelyt a legjobb edzőnek választották, míg válogatottunk összesítésben a harmadik helyen végzett. A Salim fivérek közül az olimpiai ötödik, világ- és Európa-bajnok Omar Gergely aranyérmesként zárt, a báty, Sharif Gergely harmadik lett, de számunkra, koruknál fogva a két lány szereplése volt a legfontosabb. Nos, nem is okoztak csalódást.

Salim Nala lépett elsőként pástra, s a pénteki bemutatkozás jól sikerült az áprilisban még csak 12. születésnapját ünneplő legifjabb Salimnak, aki a kadétek 33 kilogrammos küzdelmi kategóriájában próbált szerencsét. Elsőre amerikai ellenfelet kapott, akit sima 2–0-val vert meg, az elődöntős vetélytárs azonban már jóval keményebb diónak bizonyult. A szintén amerikai Zoe Alcantarával, a súlycsoport későbbi győztesével három menetes, kőkemény csatát vívott, s

a döntő menet legvégén egyetlen akció döntött a rivális javára, így a magyar lány bronzérmesként végzett.

Nővére, a 17 esztendős Salim Kamilah utánpótláskorú lévén a junioroknál is indulhatott volna, ám ő a felnőttek 46 kg-os súlycsoportját választotta, ahol is amerikai (2–0), Puerto Ricó-i (2–0), majd brazil tekvondós (2–1) következett a sorban, s a három győztes meccs után jöhetett a finálé, ahol a Costa Rica-i Jaycee Bassett várt rá. Az első menetet a magyar, a másodikat a közép-amerikai nyerte. A harmadik két percben – írta beszámolójában a honi szövetség honlapja: – „harminc másodperccel a vége előtt Kamilah 6–3-ra ment, a dráma azonban az utolsó pillanatokra maradt, amikor Bassett egyenlíteni tudott, és elvitte a döntő menetet”. Így

Salim Kamilah ezüstéremmel fejezte be a Kanada Opent.

A magyar különítmény marad Amerikában, merthogy az új héten Las Vegasban, a hagyományos nagy verseny, a US Open következik.

A Kanada Opennel egyidőben rendezték Szófiában a Bulgária Opent, amelyen az olimpiai és világbajnok Márton Viviana is rajthoz állt, ám fellépését a 62 kg-ban nem kísérte szerencse, a 20 éves tekvondósnak ezúttal be kellett érnie a kilencedik hellyel. Ikertestvére, a 67 kilóban nevezett, háromszoros világbajnok Luana betegség miatt nem indult a bolgár fővárosban.

(Kiemelt képen: Salim Nala Forrás: wtftaekwondo.hu)