Szalai Fanni: Igyekeztem előadni, hogy nyugodt vagyok

A 2008. január 21-én született tehetség a 30 tagú mezőny legfiatalabbjaként úgy őrölte fel a riválisait, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne.

„Igyekeztem előadni, hogy nyugodt vagyok, de közben azért eléggé izgultam még, ameddig nem értem ide, a kék szőnyegre, addig nem voltam biztos benne, hogy meg tudom nyerni. Arra számítottam, hogy hátulról fel fognak futni, mert a két lányon kívül is, akikkel elöl mentem, a második csoportban is erős futók voltak. Nem lett igazam.”

Szalai Fanni tehetsége már évek óta ismert a triatlonos közösségben, és ez nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is igaz. Már az előző két évben is ezüstérmes volt a junior-vb-n úgy, hogy valójában csak 2026-ban lépett be a korosztályba, de van már ifjúsági (2023) és junior Eb-címe is (2024). 2023-ban és 2024-ben is junior Ek-t nyert ugyanitt, Tiszaújvárosban, most a felnőttek között ünnepelhetett a pódiumon.

Ez csupán élete harmadik világkupaversenye volt és máris aranyérmes lett. A fejlődés ugrásszerű, de az építkezés tudatos, és ezalatt nem pusztán a triatlonos karrierjét értjük.

„Nagyon kemény volt a tavasz és a nyár eleje az érettségi miatt, ráadásul beterveztem magamnak, hogy a jogosítványt is megszerzem. Voltak napok, amikor nagyon nehéz volt suliba járni, készülni a vizsgákra és vezetni is menni, és akkor még ott voltak az edzések, amiket szintén nem szerettem volna elhanyagolni. Nagyon sűrű hónapok voltak, de örülök, hogy vége van ennek az időszaknak, és az edzések mellett lesz időm pihenni is.”

Ám a pályán nincs megállás, mert a szezon csak most indul be igazán! Csütörtökön tudta meg, hogy felkerült Hamburgban a rajtlistára, így élete első fellépésére készülhet a vb-sorozatban.

„Nagyon régóta szerettem volna kipróbálni ezt a pályát, de a váltó a fő versenyünk, mert abban világbajnokság lesz Hamburgban és elég jó csapatunk van. Aztán jön az Európa-bajnokság, amelyen a juniorok között indulok, s általában sokkal jobban szoktam izgulni, mert ott elvárás a jó szereplés, a felnőttek között még nem annyira.”

Amikor a rutinszerzés győzelmekkel párosul, a nyomástűrés is fejlődik. Reméljük, nem lesz ez másképp fiatal reménységünknél sem!

SZALAI FANNI ELSŐ SZEZONJA A FELNŐTTEK KÖZÖTT

március 14., világkupa, Lanzarote: 9. hely

április 11., Európa-kupa, Monte Gordo: 1. hely

május 9., világkupa, Csengdu: 11. hely

május 30., Európa-kupa, Rzeszów: 1. hely

június 27., világkupa, Tiszaújváros: 1. hely