Több mint hatszázan indulnak a 42. Vasi Vasember triatlonversenyen

A leküzdendő versenytáv idén is 1500 méter úszás a helyi Csónakázó-tó vizében, 40 kilométer kerékpározás a „vaskörön”, vagyis Szombathelyt elhagyva több környékbeli kistelepülést érintve, és végül 10 kilométernyi futás a vasi múzeumfalun (skanzenen) át – ismertették kedden sajtótájékoztatójukon a szervezők.

Hozzátették: a verseny szombat délelőtt 11 órakor kezdődik, először a férfiak, majd a nők, végül a váltók rajtolnak el, ugranak a Csónakázó-tó vizébe.

Versenyen kívül ismét ott lesz a rajtnál Varjú Gábor triatlonista, aki egy Vasi Vasember versenyre készülve kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett, mozgássérült lett, de három éve már ismét vállalja a megméretést. Mint azt a sajtótájékoztatón elmondta: elsősorban a táv teljesítése a célja, ettől függetlenül igyekszik évről évre javítani az eredményén.

Szombaton ismét indul a két örökös Vasi Vasember, Kapolcsi Imre és Garami Árpád is, akik eddig valamennyi viadalon ott voltak és teljesítményükkel megszerezték a résztvevőknek most is járó érmet. Kapolcsi Imre a várható nagy meleg miatt az óvatosságra és a frissítőpontok használatára hívta fel a figyelmet.

László Győző, Szombathely sportért is felelős alpolgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott: a város identitásának szerves része a négy évtizedes múlttal rendelkező Vasi Vasember, amely annak ellenére is családias hangulatú közösségi esemény maradt, hogy idén már több mint hatszázan neveztek rá. Mint mondta, nem véletlen, hogy a sportesemény a szakági szövetségtől rövid (olimpiai) távú országos bajnokság rangot kapott.

Kindl Gábor, a Magyar Triatlonszövetség elnöke – aki videóhívásban kapcsolódott be a sajtótájékoztatóba – emlékeztetett: a magyar triatlont valójában 1984-ben az első Vasi Vasember versennyel „engedték az útjára”, s azóta is valódi közösségi élményt nyújtanak.

„Nem csupán a hagyományok miatt rendezhet az idén országos bajnokságot Szombathely, hanem a kiemelkedő szakmai színvonal miatt is, amellyel a rendezők az előző években bizonyították: a helyszín és a szakembergárda egyaránt alkalmas arra, hogy magas színvonalú versenyt szervezzenek” – mondta.

A sajtótájékoztatón külön kiemelték: idén a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt fektetnek a vízbiztonságra, ennek érdekében a Pest Megyei Kutató-Mentőszolgálat tagjai fognak vigyázni az úszókra. Balázs László, a szolgálat elnöke közölte: a verseny időpontjában valószínűleg a szombathelyi lesz Magyarország legbiztonságosabb vize, hiszen 15 vízi sporteszközzel felügyelik majd a mezőnyt, ami azt jelenti, hogy százméterenként lesz egy figyelőpont, illetve két kisméretű mentőhajó, valamint drónokkal és a partról beavatkozásra kész búvárokkal is növelik majd a biztonságot.

Kalmár Attila, a versenyt szervező Pannonsport Kft. ügyvezetője bejelentette: az idei versennyel emléket kívánnak állítani Lovasi Andrásnak, a Vasi Vasember versenyek és a labdarúgó Szilveszter Kupa megálmodójának, aki nemrég hunyt el 76 éves korában. Emlékére péntek délután hat órakor emlékfát ültetnek a Csónakázó-tó partján.