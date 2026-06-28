Szalai Fanni és Lehmann Csongor nyerte meg a tiszaújvárosi világkupát

Vasárnap 45 magyarnak szurkolhattunk a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztiválon. A rekkenő hőségben délutánra a Dísztó hőmérséklete 31.2 fokra nőtt, ami már annak a határán mozgott, amiben még versenyt lehet rendezni. Szerencsére ennél jobban nem forrt fel a víz, így négy nem akármilyen futamot láthattunk!

Már a junior Európa-kupában kettős győzelemnek örülhettünk a leányoknál és a fiúknál is: Szász Csenge és Szűcs András lett a két aranyérmes, Kropkó Jázmin és Holba Zsombor ezüstéremmel gazdagodott. Legjobbjaink mindkét futamban a futás első kilométerein szakították le a riválisaikat. Néhány órával később már a felnőtteken volt a sor, az idei világkupa nekik már a Los Angeles-i olimpiai kvalifikációba is beleszámít. A lehetőség mindenkinek adva volt, hogy hazai pályán sok pontot írjon fel a neve mellé a ranglistára. A szombati elődöntőket hat női és nyolc férfiversenyzőnk vette sikerrel.

Vasárnap előbb a női fináléra került sor, amelyben – nem túlzás – Szalai Fanni „berúgta az ajtót” a vk-szintjén! A néhány napja érettségiző 18 éves tehetség korát meghazudtoló érettséggel és magabiztossággal olyan klasszisokat vert meg, mint Taylor Knibb. Az amerikai triatlonosnak két ötkarikás ezüstje van mix váltóban, és a rutinja miatt a kerékpározásnál még inkább rá tettünk volna, mint a fiatal magyarra. Ám a háromtagú élcsoportból Szalai volt az, aki a legkönnyedebben mozgott, és óriási futással pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta.

„Hogy őszinte legyek, semennyire sem számítottam rá, hogy első leszek. Még ötlet szintjén sem merült fel bennem, hogy megnyerhetem, későbbre terveztem az első vk-győzelmem, de nagyon örülök, boldog vagyok. Jól aludtam, az éjjel volt bennem egy megmagyarázhatatlan nyugodtság. Azért három-négy órával a verseny előtt már inkább az izgalom lett úrrá rajtam, egy pici nyomás is volt a vállaimon, amiért itthon vagyunk. Meglepődtem, hogy így alakult, kicsit felfoghatatlan” – mondta a díjátadót követően Szalai Fanni.

Lehmann Csongor már ismerősebb volt a tiszaújvárosi dobogó felső fokán. Újabb győzelmének a kulcsaként azt nevezte meg, amikor az úszás után, a kerékpározás első méterein el tudta csípni a héttagú élcsoportot, amelyben Dévay Márk és Hóbor Zalán is ott volt. A 27 éves hazai versenyző a futásban hamar élre állt, nem adott esélyt riválisainak, a 2021-es és 2022-es Ek-sikere, valamint a 2023-as, 2024-es és 2025-ös vk-aranyérme után ismét ő lett Tiszaújváros királya.

„Jólesik a megnevezés, de nem gondolok királyként magamra, próbálok szerényen hozzáállni. Ez egy kiváltság, hogy itthon van lehetőségem versenyezni, amivel élni is kell. Ezért is vagyok itt minden évben, és próbálom meg kihozni magamból a legtöbbet. Ez egy olyan előny, amivel nagyon kevés versenyzőnek van lehetősége élni. Már csak azért is különleges, mert ilyen kisvárosban, mint Tiszaújváros, világkupázhatok otthon” – mondta Lehmann Csongor.

Lehmann Csongor az elmúlt évek sikerei után ismét győzött Tiszaújvárosban (Fotó: Árvai Károly)

TRIATLON-VILÁGKUPA, TISZAÚJVÁROS

Férfiak: 1. Lehmann Csongor 52:12 perc, 2. Tom Lerno (francia) 52:22, 3. Pelayo González Turrez (spanyol) 52:30, 4. Dévay Márk 52:41, …6. Hóbor Zalán 52:51, …13. Kiss Gergely 53:11, 14. Dobi Gergő 53:22, …17. Dévay Zsombor 53:44, …21. Trungel-Nagy Zalán 54:01, 22. Soós Gergő Gyula 54:02

Nők: 1. Szalai Fanni 57:10 perc, 2. Taylor Knibb (amerikai) 58:01, 3. Tara Sosinski (ausztrál) 58:37, …14. Horváth Karolina 1:00:10 óra, …16. Peszleg Dominika 1:00:30, …20. Nádas Nóra Romina 1:01:07, …27. Dobi Lili 1:02:10, 28. Pusztai Dóra 1:02:17