Repülőhollandi-vb: Majthényi Szabolcs és Domokos András tizenötödször világbajnok

A magyar szövetség beszámolója szerint a nem olimpiai hajóosztály kieli viadalán a balatonföldvári Spartacus VE párosa, Majthényi Szabolcs és Domokos András szokatlan szélviszonyok közepette, mindössze két nap alatt megrendezett négy futam alapján utasította maga mögé a 11 országból érkezett 75 hajóból álló mezőnyt.

A szerdai nyitónapon versenyzésre alkalmas szél híján hiába várakoztak a versenyzők délután négyig a parton, csütörtökön pedig mindössze egy futamot tudtak lebonyolítani, amelyben másodikak lettek Majthényiék. Pénteken három futamra került sor, ebből kettőt magabiztosan megnyert a legjobb magyar páros.

A világbajnokság utolsó előtti, szombati napján esély sem volt futamot rendezni a versenyzésre alkalmatlan gyenge, később zivatarosra forduló szélben. A vasárnapi zárónapon ugyancsak a reggeli zivatar után, a kialakult „összevissza” időjárásban, jelentős áramlás mellett a rendezőség mindent megpróbált, hogy az aznapra tervezett három futamból legalább egyet végig tudjon futtatni. Kettőt el is indítottak, de ezeket később a teljesen irreálissá vált, többször több, mint 90 fokot elforduló szélben félbeszakították.

Így mindössze négy futam után hirdettek végeredményt, Majthényi és Domokos tizenötödik világbajnoki aranyérmét és harmincnegyedik Európa-, vagy világbajnokságon megszerzett érmét nyerte meg. Első világbajnoki győzelmüket még harminckét éve, 1994-ben aratták Ausztráliában, Adelaide-ben.

A többi magyar egység közül Tenke Péter és Polgár Csaba a kilencedik, Gáborjáni Szabó Gábor és Köles Gábor pedig tizennegyedik lett.