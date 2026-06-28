Nemzeti Sportrádió

Repülőhollandi-vb: Majthényi Szabolcs és Domokos András tizenötödször világbajnok

2026.06.28. 20:12
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Fotó: hunsail.hu
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vitorlázás repülő hollandi-vb Domokos András Majthényi Szabolcs
Majthényi Szabolcs és Domokos András vasárnap a 15. világbajnoki címét nyerte meg a vitorlázók repülőhollandi hajóosztályában.

A magyar szövetség beszámolója szerint a nem olimpiai hajóosztály kieli viadalán a balatonföldvári Spartacus VE párosa, Majthényi Szabolcs és Domokos András szokatlan szélviszonyok közepette, mindössze két nap alatt megrendezett négy futam alapján utasította maga mögé a 11 országból érkezett 75 hajóból álló mezőnyt.

A szerdai nyitónapon versenyzésre alkalmas szél híján hiába várakoztak a versenyzők délután négyig a parton, csütörtökön pedig mindössze egy futamot tudtak lebonyolítani, amelyben másodikak lettek Majthényiék. Pénteken három futamra került sor, ebből kettőt magabiztosan megnyert a legjobb magyar páros.

A világbajnokság utolsó előtti, szombati napján esély sem volt futamot rendezni a versenyzésre alkalmatlan gyenge, később zivatarosra forduló szélben. A vasárnapi zárónapon ugyancsak a reggeli zivatar után, a kialakult „összevissza” időjárásban, jelentős áramlás mellett a rendezőség mindent megpróbált, hogy az aznapra tervezett három futamból legalább egyet végig tudjon futtatni. Kettőt el is indítottak, de ezeket később a teljesen irreálissá vált, többször több, mint 90 fokot elforduló szélben félbeszakították.

Így mindössze négy futam után hirdettek végeredményt, Majthényi és Domokos tizenötödik világbajnoki aranyérmét és harmincnegyedik Európa-, vagy világbajnokságon megszerzett érmét nyerte meg. Első világbajnoki győzelmüket még harminckét éve, 1994-ben aratták Ausztráliában, Adelaide-ben.

A többi magyar egység közül Tenke Péter és Polgár Csaba a kilencedik, Gáborjáni Szabó Gábor és Köles Gábor pedig tizennegyedik lett.

 

vitorlázás repülő hollandi-vb Domokos András Majthényi Szabolcs
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