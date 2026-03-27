Kós Hubert az előfutamban nem hivatalos világcsúcsot úszott az amerikai egyetemi döntőben

Kós Hubert már az előfutamban megúszta minden idők legjobb idejét 100 yardos (91.44 méter) hátúszásban az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő pénteki napján.
Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövid pályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka – egy nappal 23. születésnapja előtt – 43.08 másodperccel lett a selejtezők legjobbja, ezzel saját 43.20-as nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) adta át a múltnak.
Kós fél nappal korábban is igazolta szenzációs formáját, miután 100 yard pillangón úgy lett második öt századdal lemaradva Josh Liendo mögött, hogy beállította a kanadai korábbi rekordját (42.54).
A viadal szombatig tart.
