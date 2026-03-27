Kós Hubert az előfutamban nem hivatalos világcsúcsot úszott az amerikai egyetemi döntőben

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövid pályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka – egy nappal 23. születésnapja előtt – 43.08 másodperccel lett a selejtezők legjobbja, ezzel saját 43.20-as nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) adta át a múltnak.

Kós fél nappal korábban is igazolta szenzációs formáját, miután 100 yard pillangón úgy lett második öt századdal lemaradva Josh Liendo mögött, hogy beállította a kanadai korábbi rekordját (42.54).

A viadal szombatig tart.