Vitorlázás: az Arany-csoportba jutás a cél

A KÉT ÉS FÉL ÉVE a felnőttek között, az olimpiai 49er hajóosztályban versenyző Szabó Roni Oszkár, Pais-Hank Olivér kettős már a következő Grand Slam, a Kieler Woche helyszínén edz. A fiúk melós fél éven vannak túl, januárban és februárban Portugáliában, Vilamourában edzőtáboroztak, majd kiválóan kezdtek első Grand Slam-versenyükön, Palmán, ahol az első nap az ötödik helyen zártak.

„A rajtjaink stabilak lettek, ezen a téren határozottan fejlődtünk tavalyhoz képest, amikor sok pontot veszítettünk a rossz rajt miatt. Mára ez az egyik erősségünkké vált – mondta Pais-Hank Olivér. – A célunk rövid távon is az, hogy a nagy versenyeken az Arany-csoportban tudjunk vitorlázni, a következő hónapokban pedig reméljük, meglesz az áttörés, mert a határán vagyunk.”

A magyar duó nemcsak Kielben szeretne a legjobbak közé, az Arany-csoportba jutni, hanem a júliusi Európa-bajnokságon is, ami teljesen reális cél, holott néhány éve ez még koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva elképzelhetetlen volt. Azóta viszont sokat változott a helyzet.

„Bármilyen körülmények között oda tudunk érni a jobb pozíciókba, igaz, néha azért még nem vagyunk elég kiegyensúlyozottak, ehhez idő és tapasztalat kell. A két Grand Slam-versenyünkön, Palmán és Hollandiában is volt olyan nap, amikor jól mentünk és kevés pontot gyűjtöttünk, most azon dolgozunk, hogy egy versenyen belül ezt a szintet minél stabilabban hozzuk – tette hozzá csapattársa, Szabó Roni Oszkár, aki arról is beszélt, milyen nehézségekkel küzdöttek az elmúlt években. – Több problémánk is volt korábban, kezdve a súlyproblémával, ami hamar kijön ebben a hajóosztályban. Nem könnyű tartani a sebességet, ezért az elmúlt két évben sokat dolgoztunk azon, hogy fizikailag megfelelő súlyban és erőben legyünk, illetve a rajtunkon is csiszolnunk kellett.”

A páros indult a májusi franciaországi 49er-világbajnokságon, ami szerintük annyiban mindenképpen különbözött a Grand Slamektől, hogy minden csapat nagyon felkészült, és a mezőny is erősebb, mert nem voltak ott a kategória kezdő versenyzői, csak azok a vitorlázók, akik indulnak az olimpiai kvalifikációs rendszerben. A magyar kettősnek egyébként nem is a vb az idei főversenye, a júliusi Európa-bajnokság lesz az.

„Elég otthonosan mozgunk Kielben, tavaly is az Arany-csoportba kerültünk, ami idén azért lenne különösen fontos, mert jó felkészülési lehetőség az Eb-re, hasonló a mezőny és a körülmények is, hiszen az Eb-t innen nagyjából ötven kilométerre rendezik. A Kieler Woche alapvetően szeles, de most nagy a kontraszt, mert meleg van, és nincs olyan nagy szél, a kvalifikációs napokon is csak öt–tíz csomós várható” – fogalmazott Pais-Hank Olivér.

„Az Arany-csoportba kerülés mellett részcéljaink is vannak, amelyek inkább technikai jellegűek. Hollandiában például a mezőnykontrollra figyeltünk, ennek megfelelően elemeztük ki a napokat, ami annyit jelent, hogy nem a szél volt a prioritás, hanem a mezőny alapján hoztuk meg a döntéseket” – egészítette ki Szabó Roni Oszkár.

A jövő évi olimpiai kvalifikációra készülő magyar kettősnek július közepéig lemegy az összes nagy versenye, a Grand Slamek, a világ- és az Európa-bajnokság is, utána pedig egy hosszú felkészülési időszak következik. Több helyen is edzőtáboroznak, nyáron várhatóan a Garda-tónál, ősszel Lengyelországban, télen pedig Portugáliában és/vagy Lanzarotén. Ezek közül a lengyel helyszín talán a legérdekesebb, ahol egy kisebb versenyt rendeznek a jövő évi kvalifikációs világbajnokság helyszínén.

A Grand Slam-sorozat mostani állomása, a Kieler Woche öt napig tart, az első kettőn rendezik meg a kvalifikációs futamokat, a második kettőn a döntőket, az utolsó versenynapon pedig az éremfutamokat. 49er-egységeink közül a Szabó Roni Oszkár, Pais-Hank Olivér kettős mellett a Tóth Attila, Borda Levente páros is képviseli a magyar vitorlázást a patinás viadalon.