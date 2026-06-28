Strandkézilabda-vb: a férfiaknál Németország, a nőknél Argentína nyert

A férfi strandkézilabdázók vasárnapi világbajnoki döntőjében a németek az ötszörös vb-győztes és immár háromszoros ezüstérmes brazilok ellen nyertek 2–0-ra, ezzel mindhárom világversenyen ők a címvédők, mivel tavaly az Európa-bajnokságot és a világjátékokat is megnyerték. A magyar válogatott a nyolcadik helyen végzett a horvát fővárosban.

A nőknél az argentinok a fináléban 2–1-re győzték le Dániát, és a két évvel ezelőtti ezüst után történetük első vb-aranyérmét ünnepelhették.

A német férfiválogatott veretlenül nyerte meg a vb-t, az argentin női csapat csak egyszer kapott ki, a csoportkörben 2–1-re éppen a dánoktól.