Vitorlázás: az RSM és a Buddhajó vitte a prímet a Mihálkovics-kupán

A szervezők tájékoztatása alapján míg a kétnapos verseny első napján jó közepes, átlagos szélben vitorlázhattak a versenyzők, vasárnapra alaposan csökkent a szél ereje. A 9 órára tervezett rajtot egy órával eltolták, a szombati napsütésről ekkor szó sem volt, a felhők vastagon tarkították az eget. Jó szél meg nagyjából sehol sem fújt. A balatonföldvári rajtnál még 5.5-6 csomós szelet mértek azért, de ez nem sokkal később már 4 csomó alá ment. Ez pedig nemcsak a mezőnyt tette próbára, hanem a minimális szél mellett is jó sebességet hozó katamaránokat. Utóbbiaknál a szombati versenyt technikai problémákból feladó Forestay (k.: Vadnai Benjamin) ott volt a rajtnál, de négy társához hasonlóan csak asszisztált a favorit, szombaton győztes Raiffeisen Audi 5050 Fifty-Fifty (k.: Józsa Márton) és az RSM külön meccséhez. Az első, Akalinál lévő pályajelet a Fifty-Fifty még magabiztosan vette, utána azonban a szemesi bója felé haladva az RSM már megelőzte, majd pedig a többiekkel is nagyot kellett küzdenie a gyenge szélben. A máskor repülő katamaránok éppen csak siklottak a minimálisan hullámzó vízen.



A versenybírók ekkor döntöttek úgy, hogy a mezőnyből senki sem teljesíti a teljes, vasárnapra kiírt távot. Ez az egytestűeknél a szemesi jel után már a földvári cél lett volna, a katamaránoknak viszont plusztávként ki volt írva még egy Akali oda-vissza. A pálya közepén megszerzett előnye az RSM-nek kitartott a célig, és miután azonos helyezésnél az összetettben a javuló eredmény döntött, a második és az első hely számukra jobban fizetett a végelszámolásnál, mint a Fifty-Fifty első és második helye. Józsa Mártonék ugyanis a cél előtt már 7-8 csomóra visszaerősödött szélben egy kivétellel visszaverték vagy éppen visszaelőzték riválisaikat.



A szervezők 14 hajóosztályban írták ki a versenyt, de miután ezek sebessége is széles spektrumon mozog, a mezőny egyik felének már az akali, a másiknak a szemesi jel jelentette a megméretés végét. A 16 órára tervezett eredményhirdetés miatt nem maradhattak kint estig a hajók a Balatonon, és kisebb vihart is jeleztek délutánra. Ennek aztán csak a széle érkezett meg végül Balatonföldvárra délután, pont az eredményhirdetés során, a Galamb-szigeten lévő rendezvénysátorból jó néhányan nagyokat sóhajtottak a vízre tekintve, amikor azt kellett érezniük, hogy megérkezett végre a délelőtt hiába várt szél. Mindehhez kis csapadék is párosult ugyan, de körülbelül annyi, amennyit egy jobb hullám amúgy is felvág a hajó fedélzetére.



A Magyar Vitorlásszövetség elnöke, Gellér László az Amygdala kormányosaként a Yardstick II/2 hajóosztályban 11 hajó között végzett elsőként. A sportvezető már több mint 20 alkalommal vett részt a Mihálkovics-kupán, a díjátadón pedig azt emelte ki beszédében, hogy így is rendkívül élvezetes volt számára az idei viadal, hiszen a Balaton minden arcát megmutatta. Ő speciel, tette hozzá, az összes vitorlázatát kipróbálta, és valószínűsítette, hogy ezzel mindenki más is így volt a mezőnyben. Gellér László gratulált a szervezőknek a vízen és a parton biztosított kiváló körülményekért, melyekkel ezúttal is igazolták a hírnevüket, majd gratulált az összes kategória győztesének, illetve minden résztvevőnek. Saját teljesítményükről még annyit mondott: a hajója és kétfős legénysége is tökéletes volt a hétvége mindkét napján.



Horváth Péter, az esemény főszervezőjeként azt emelte ki: a létszámot tekintve a 181 hajóval elérték befogadóképességük határát, a földvári kikötőbe már így is csak cipőkanállal tudták beszuszakolni az ott alvó résztvevőket. Ennek ismeretében a jövőben is inkább a magas minőséget helyezik majd előtérbe a rendezést tekintve, és nem azt, hogy nagyságrenddel nagyobb legyen az indulói létszám.