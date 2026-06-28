Nemzeti Sportrádió

Németországnak csaknem száz év után ismét nehézsúlyú profi bokszvilágbajnoka van

I. SZ.I. SZ.
2026.06.28. 19:44
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Agit Kabayel Németország első profi nehézsúlyú bokszvilágbajnoka 1932 óta (Fotó: Getty Images)
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Agit Kabayel nehézsúlyú világbajnok profi ökölvívás WBC Olekszandr Uszik
Ahogy az várható volt, Olekszandr Uszik pénteki bejelentése után a világszervezetek új gazdát keresnek a nehézsúlyú világbajnoki öveiknek. A WBC lépett elsőként, és szombaton az eddigi interim (ideiglenes) bajnok Agit Kabayelt teljes jogú világbajnokká léptette elő.

A kurd származású, Németországban született bunyós ezzel megkoronázta 15 éves profi pályafutását – írja a profiboksz.hu.

A 33 éves Kabayel (27–0, 19 KO-TKO) a német profiboksz második nehézsúlyú világbajnoka Max Schmeling után. Az 1930-as évek elején világbajnok legenda sikerei óta Axel Schulz állt a legközelebb az öv megszerzéséhez, de az 1990-es években kétszer is vitatott pontozással szenvedett vereséget címmérkőzésen.

Kurd származású nehézsúlyú világbajnoka még nem volt a sportágnak.

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