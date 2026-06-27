Nemzeti Sportrádió

Szobatársa elárulta, szerinte mi vezethetett Németh Zsanett halálához

R. D. P.R. D. P.
2026.06.27. 09:52
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Németh Zsanett (jobbra) itt már bolgár színekben Biljana Dudova mellett (Fotó: Arenasport.bg)
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Biljana Dudova Németh Zsanett birkózás
A felgyülemlett, évek óta tartó feszültség és stressz vezethetett a magyar birkózó, Németh Zsanett tragikus halálához – legalábbis erről beszélt először nyilvánosan a bolgár klasszis, Biljana Dudova. Az interjúban, amelyet az Arenasport.bg készített vele, Dudova részletesen mesélt a közös éveikről, a nehézségekről és arról a nyomásról, amelyet mindketten átéltek.

Dudova mély megrendüléssel beszélt az Arenasport.bg-nek: „Ez egy igazi tragédia és borzalom. Számomra különösen, mert Zsanett volt a legközelebbi ember az életemben az elmúlt hat évben. Együtt küzdöttünk mindennel – problémákkal, nehézségekkel, mindennel… Teljesen összetörtem.”

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Az Európa-bajnoki ezüstérmes sportoló 32 éves volt.

A sportoló hangsúlyozta, hogy a történtekkel kapcsolatban sok hamis információ jelent meg: „Nagyon csúnyán spekulálnak. Hazugságokat terjesztenek, mintha veszekedtünk volna előző este. Én nem is voltam ott. Soha nem volt köztünk komoly konfliktus, mindig támogattuk egymást.”

Németh Zsanett 2020-ban érkezett Bulgáriába edzőtáborba, majd 2021 végén döntött úgy, hogy ott is marad.

Ezt követően Biljana Dudovával együtt kezdtek edzeni, és később a CSZKA Szófiához is csatlakoztak.

Dudova elmondta, hogy Zsanett sokszor elutasította a pszichológiai segítséget: „Javasoltam neki pszichológust, de azt mondta, nincs rá szüksége, mert velem eleget beszélget.”

A sportoló szerint a súlycsökkentés, a gyerekkori traumák és a folyamatos nyomás komoly lelki terhet jelentett: „A fogyasztás, a stressz és a bizonytalanság nagyon megviselte, főleg nőként.”

A magyar sportoló számára különösen fontos cél volt a bolgár színekben való versenyzés: „Évekig vártunk a papírokra. Többször elutasították, újra kellett beadnunk. Végül idén márciusban megkapta az állampolgárságot. Akkor azt mondta, végre nyugodtan tud aludni.”

Dudova szerint a helyzet fokozatosan romlott: „Évek óta tartó stressz halmozódott fel. Volt, hogy teljesen magányosnak érezte magát, ha nem voltam mellette.”

Elmondta, hogy a klubtól való későbbi elküldés is súlyos csapás volt számukra: „Négy hónapig teljesen egyedül voltunk, támogatás és fizetés nélkül.”

Dudova megrendülten idézte fel a történteket: „Sokkos állapotban vagyok... Nem mondott nekem semmit. Nem mutatott semmit, hogy ilyesmi fog történni. Még el sem köszönt tőlem, hogy valahogy megértsem. A lakásban voltunk. Nem hallottam és nem láttam semmit. Ki kellett mennünk, a bejárati ajtóban voltam a kutyánkkal. Kiment a folyosóra, és én hívtam. Abban a pillanatban hangot hallottam a szobából. Aztán megláttam a holttestet lent... Előző nap minden normális volt. Azon az éjszakán nem aludtam ott, de reggel bementem, mert dolgunk volt. És ez történt... A legrosszabb történt.”

 

A sportoló szerint elengedhetetlen lenne a pszichológiai támogatás a válogatottaknál: „Igen, kell sportpszichológus a nemzeti csapatokba. Nagyon fontos, hogy a sportolók beszélhessenek a problémáikról.”

Hozzátette, hogy saját maga is átélt korábban nehéz időszakot, és ezért próbált mindig segíteni Némethnek.

Dudova így búcsúzott: „Zsanett nagyon jó ember volt. Nyugodt, intelligens, segítőkész. Mindig Bulgáriáért akart versenyezni. Örökre a szívemben marad.”

A rendőrségi eljárás még folyamatban van.

Biljana Dudova Németh Zsanett birkózás
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