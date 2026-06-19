Nemzeti Sportrádió

Rapport Richárdék a nyolcadik helyen végeztek a gyorssakkcsapat-vb-n

2026.06.19. 18:33
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Rapport Richárd legyőzte a világbajnoki kihívót (Fotó: FIDE/Michal Walusza)
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sakk Rapport Richárd gyorssakk
Az első számú magyar sakkozót, Rapport Richárdot felvonultató nemzetközi együttes a nyolcadik helyen végzett a világszövetség (FIDE) gyorssakkban rendezett csapat-világbajnokságán Hongkongban, ahol a hét végén tartják a villámsakk-vb-t.

A pénteken zárult háromnapos, svájci rendszerű viadalon a kazah háttérbázisú Kazchess csapatában Rapport a 12-ből 11 fordulóban szerepelt, két vereség mellett háromszor nyert és hatszor játszott döntetlent. Két partija különösen nagy visszhangot váltott ki: a klasszikus sakk júniusi világranglistáján 21. helyezett magyar nemzetközi nagymester együttese második mérkőzésén legyőzte az üzbég Javokhir Sindarovot, aki novemberben a világbajnoki címről határozó párosmérkőzésen ül majd asztalhoz az indiai Dommaraju Gukesh ellen, a negyedik körben pedig azzal a kínai Ting Li-zsennel szemben gyűjtötte be a teljes pontot, aki 2023 és 2024 között volt világbajnok.

Rapporton kívül még egy magyar résztvevője van a hongkongi eseménynek: az orosz születésű Dudin Gleb, aki 2023 óta versenyez piros-fehér-zöld színekben, a Global Ramblers csapatát erősíti, amely a gyorssakk-vb-n 17.-ként végzett. A világbajnoki címet a Ting Li-zsent is a soraiban tudó kínai Dragon Chilling érdemelte ki.

A Queen Elizabeth Stadionban zajló eseménysorozaton, amelyen 48 együttes vesz részt, a gyorssakk-vb után szombaton és vasárnap rendezik meg a villámsakk-világbajnokságot, a gyorssakkénál is rövidebb alapjátékidejű partikkal. A Kazchess a tavaly nyári londoni vb-n utóbbi műfajban az egyenes kieséses szakaszban egészen a döntőig menetelt, ahol alulmaradt a WR Chess csapatával szemben.

A villámsakk-vb csoportselejtezővel indul, majd a legjobb 16 gárda már egyenes kieséses rendszerben folytatja. A teljes nyereményalap 500 ezer euró, ebből a gyorssakkban győztes csapat 110 ezer euróra jogosult, a villámversenyé pedig 75 ezerre.

A FIDE rendelkezése szerint minden mérkőzést hat táblán játszanak, valamennyi gárdában legalább egy női játékossal és egy úgynevezett hobbisakkozóval a kezdőcsapatban, akinek az értékszáma 2000 Élő-pont alatt van.

Gyorssakkban 15, villámsakkban 3 perc a gondolkodási idő, előbbi „műfajban” lépésenként 10, utóbbiban 2 másodperc adódik hozzá a felhasználható időhöz.

 

sakk Rapport Richárd gyorssakk
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