Genf ad otthont a sakkvilágbajnoki párosmérkőzésnek

A helyszínt a honlapján jelentette be a nemzetközi szövetség (FIDE), amelynek ideiglenes elnöke, Viswanathan Anand azt mondta, hogy több ország is „erős érdeklődését fejezte ki” a rendezés iránt, köztük India, az Egyesült Államok és Ciprus.

„Miután gondosan mérlegelte az összes pályázatot, a FIDE úgy döntött, hogy a mérkőzést semleges színhelynek adja, egy olyan városnak, amelynek történelmi hagyománya van a nemzetek és kultúrák összehozásában. Alig várjuk, hogy üdvözölhessük a globális sakk-közösséget Svájcban. A helyi sakkrajongóknak lehetőségük lesz személyesen megtapasztalni a világszínvonalú sakkot, míg a világ minden tájáról rajongók milliói online követhetik a csatát” – jelentette ki.

Az indiaiak exvilágbajnoka azután lépett átmenetileg Arkagyij Dvorkovics helyére, hogy az orosz sportvezető a múlt hét végén felfüggesztette elnöki teendőinek ellátását, mivel felkerült az Európai Unió szankciós listájára. A FIDE elnökválasztását szeptemberben tartják Szamarkandban.

André Vögtlin, a Svájci Sakkszövetség elnöke nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a FIDE Genfet választotta a döntő színhelyének.

„Ez egy egyedülálló lehetőség arra is, hogy még jobban ismertté tegyük a sakkot Svájcban, és felhasználjuk ezt a megaeseményt a királyi játék népszerűsítésére hazánkban” – tette hozzá.

Gukesh 2024 decemberében Szingapúrban, 18 esztendősen nyerte el a vb-koronát a kínai Ting Li-zsen legyőzésével, minden idők legifjabb sakkvilágbajnokává avanzsálva. Sindarov idén áprilisban, a világbajnokjelöltek ciprusi tornájának megnyerésével szerezte meg a jogot, hogy megküzdjön a címért. Döntőjük a fiatalság csatája lesz, mivel mindkét játékos húszévesen ül majd asztalhoz Genfben.

A mérkőzéssorozat, amelynek minimális nyereményalapja 2.5 millió dollár, 14 klasszikus játszmából áll. Az nyer, aki először ér el 7 és fél pontot, ha pedig 14 parti után döntetlen az állás, tie-break határoz a világbajnokról.