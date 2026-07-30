Nemzeti Sportrádió

Genf ad otthont a sakkvilágbajnoki párosmérkőzésnek

2026.07.30. 13:31
null
Javokhir Sindarov és Dommaraju Gukesh (Fotó: Getty Images)
Címkék
sakk Zavohir Szindarov Dommaraju Gukesh Genf
Genf rendezheti meg a férfi sakkvilágbajnoki címről döntő párosmérkőzést, amelyet a titulust viselő indiai Dommaraju Gukesh vív kihívójával, az üzbég Javokhir Sindarovval november 25. és december 15. között.

A helyszínt a honlapján jelentette be a nemzetközi szövetség (FIDE), amelynek ideiglenes elnöke, Viswanathan Anand azt mondta, hogy több ország is „erős érdeklődését fejezte ki” a rendezés iránt, köztük India, az Egyesült Államok és Ciprus.

„Miután gondosan mérlegelte az összes pályázatot, a FIDE úgy döntött, hogy a mérkőzést semleges színhelynek adja, egy olyan városnak, amelynek történelmi hagyománya van a nemzetek és kultúrák összehozásában. Alig várjuk, hogy üdvözölhessük a globális sakk-közösséget Svájcban. A helyi sakkrajongóknak lehetőségük lesz személyesen megtapasztalni a világszínvonalú sakkot, míg a világ minden tájáról rajongók milliói online követhetik a csatát” – jelentette ki.

Az indiaiak exvilágbajnoka azután lépett átmenetileg Arkagyij Dvorkovics helyére, hogy az orosz sportvezető a múlt hét végén felfüggesztette elnöki teendőinek ellátását, mivel felkerült az Európai Unió szankciós listájára. A FIDE elnökválasztását szeptemberben tartják Szamarkandban.

André Vögtlin, a Svájci Sakkszövetség elnöke nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a FIDE Genfet választotta a döntő színhelyének.

„Ez egy egyedülálló lehetőség arra is, hogy még jobban ismertté tegyük a sakkot Svájcban, és felhasználjuk ezt a megaeseményt a királyi játék népszerűsítésére hazánkban” – tette hozzá.

Gukesh 2024 decemberében Szingapúrban, 18 esztendősen nyerte el a vb-koronát a kínai Ting Li-zsen legyőzésével, minden idők legifjabb sakkvilágbajnokává avanzsálva. Sindarov idén áprilisban, a világbajnokjelöltek ciprusi tornájának megnyerésével szerezte meg a jogot, hogy megküzdjön a címért. Döntőjük a fiatalság csatája lesz, mivel mindkét játékos húszévesen ül majd asztalhoz Genfben.

A mérkőzéssorozat, amelynek minimális nyereményalapja 2.5 millió dollár, 14 klasszikus játszmából áll. Az nyer, aki először ér el 7 és fél pontot, ha pedig 14 parti után döntetlen az állás, tie-break határoz a világbajnokról.

 

sakk Zavohir Szindarov Dommaraju Gukesh Genf
Legfrissebb hírek

Hárman pályáznak a FIDE-elnöki posztra

Egyéb egyéni
2026.07.28. 08:48

Sakk: 16 magyar fiatallal kezdődik az ifjúsági csapat Eb

Utánpótlássport
2026.07.25. 11:35

Tizenegy esztendős angol sakkozó döntötte meg Polgár Judit 38 éve fennálló világrekordját

Egyéb egyéni
2026.07.24. 21:01

Az EU szankcionálta a négyszeres olimpiai bajnok vívólegendát és a FIDE elnökét is

Egyéb egyéni
2026.07.24. 16:20

FIDE: Budapest új korszakot nyit a sakkban

Egyéb egyéni
2026.07.24. 11:25

A királynő, akit a királyok is tisztelnek – Polgár Judit 50 éves

Egyéb egyéni
2026.07.23. 06:45

Gaál Zsóka a 2026-os magyar női sakkbajnok

Egyéb egyéni
2026.07.13. 11:57

Sakk: Ilkó-Tóth András ezüstérmes az U12-es villám Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.10. 12:01