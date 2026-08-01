Rapport Richárd 18., Gaál Zsóka a lányoknál 11. a sakkvilágranglistán

A honfitárs nagymesterek közül a nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban Lékó Péter is javított egyet és 43. (2676 pont), míg Gledura Benjámin (2628) kikerült az első százból (103.)

Az első számú magyar női sakkozó, a 19 éves Gaál Zsóka 2369 pontjával a felnőtteknél – nyolc hellyel hátrébb kerülve – a 71., míg korosztályában, a lányok mezőnyében júliushoz képest egyet rontva a tizenegyedik. Rajta kívül a 2344 pontos Gara Anita szerepel még a magyarok közül a felnőtt nők 100-as listáján, jelenleg a 94. pozícióban.