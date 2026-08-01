Nemzeti Sportrádió

Rapport Richárd 18., Gaál Zsóka a lányoknál 11. a sakkvilágranglistán

2026.08.01. 13:09
null
Rapport Richárd (Fotó: Koncz Márton)
Címkék
sakk sakkvilágranglista Gaál Zsóka Rapport Richárd
A legjobb magyar játékos, Rapport Richárd két helyet előrelépve 2729 Élő-pontjával a 18. a sakkozók legfrissebb, augusztus elsejei világranglistáján.

A honfitárs nagymesterek közül a nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban Lékó Péter is javított egyet és 43. (2676 pont), míg Gledura Benjámin (2628) kikerült az első százból (103.)

Az első számú magyar női sakkozó, a 19 éves Gaál Zsóka 2369 pontjával a felnőtteknél – nyolc hellyel hátrébb kerülve – a 71., míg korosztályában, a lányok mezőnyében júliushoz képest egyet rontva a tizenegyedik. Rajta kívül a 2344 pontos Gara Anita szerepel még a magyarok közül a felnőtt nők 100-as listáján, jelenleg a 94. pozícióban.

 

sakk sakkvilágranglista Gaál Zsóka Rapport Richárd
Legfrissebb hírek

Genf ad otthont a sakkvilágbajnoki párosmérkőzésnek

Egyéb egyéni
2026.07.30. 13:31

Hárman pályáznak a FIDE-elnöki posztra

Egyéb egyéni
2026.07.28. 08:48

Sakk: 16 magyar fiatallal kezdődik az ifjúsági csapat Eb

Utánpótlássport
2026.07.25. 11:35

Tizenegy esztendős angol sakkozó döntötte meg Polgár Judit 38 éve fennálló világrekordját

Egyéb egyéni
2026.07.24. 21:01

Az EU szankcionálta a négyszeres olimpiai bajnok vívólegendát és a FIDE elnökét is

Egyéb egyéni
2026.07.24. 16:20

FIDE: Budapest új korszakot nyit a sakkban

Egyéb egyéni
2026.07.24. 11:25

A királynő, akit a királyok is tisztelnek – Polgár Judit 50 éves

Egyéb egyéni
2026.07.23. 06:45

Gaál Zsóka a 2026-os magyar női sakkbajnok

Egyéb egyéni
2026.07.13. 11:57