Öttusa Eb: Koleszár Mihály és Guzi Blanka ismét aranyérmes vegyes váltóban

Tizenhárom nemzet indított vegyes váltót az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon vasárnap, ezzel a versenyszámmal zárultak a küzdelmek a sportág kontinensviadalán a Burhan Felek Sportkomplexumban. Belák János, csakúgy, mint egy évvel ezelőtt Madridban, Koleszár Mihályt és Guzi Blankát nevezte.

Az esőzések miatt kissé töredezett volt a napi program – a magyar kettős a rangsoroló vívást követően az első kiemelt volt a táblavívásban, majd a negyeddöntőben a lengyel duó ellen 2–2-re, a svéd páros ellen 8–8-ra végzett, de a magasabb kiemelés mindkét esetben továbbjutáshoz segítette a mieinket. A döntőben a litván kettősnek esélye sem volt, összesítésben 8–1 lett a párbajuk végeredménye.

Az akadálypályán hátrébb végeztek, 1:11.09-es eredményük a kilencedik helyre volt elég; ekkor ötödikként álltak, ám a 2x50 méteres gyorsúszást megnyerték 52.51-es idővel, és felkapaszkodtak másodiknak az oroszok mögé. Andrej Bobrov és Jana Szolovjova ugyan nem nyert asszót a táblavívásban, ám az akadálypályán első, úszásban második lett – csupán öt pont előnyük volt a mieinkhez képest.

Volt harc az aranyért, és a magyar duó kettő másodperccel lenyomta az orosz riválist, megvédve címét – a Csepelt képviselő Koleszár és a DVTK-t képviselő Guzi egy éve Madridban is a dobogó tetejére állt. Koleszárnak ez már sorozatban a negyedik Eb-érme vegyes váltóban – 2023-ban Krakkóban Réti Kamillával ezüstöt, 2024-ben Budapesten Erdős Ritával ugyancsak aranyat szerzett.

(Fotó: Magyar Öttusaszövetség)

Három első, két második és egy harmadik hellyel a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli Eb-n. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszár Mihály férficsapat, valamint Guzi és Koleszár vegyes váltóban, második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diána és Varga Orsolya, s harmadikként végzett egyéniben Guzi.

„Harminckettő megnyert asszójuk volt tizenhat elveszített mellett a rangsoroló vívásban, ezzel a mérleggel első kiemeltek lettek a direkt kieséses vívásban, amelyet szintén megnyertek – részletezte Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – Utána történt egy kis fennakadás, a szemerkélő eső miatt két órát csúsztatták a programot, aztán volt egy újabb kis kényszerszünet. Túl nedvesek voltak az elemek az akadálypályán, valamint a talaj, és a sportolók egészségét és biztonságát tartottuk a legfontosabbnak. Megbeszéltük egymás között, hogy a nem teljesen száraz platformokról így is mindig két lábbal ugorjanak fel, és két lábbal érkezzenek, de nemcsak a platformok csúsztak, hanem az elemek is, hiába törölték át őket. Blanka a swinging globes-elem (ezt emlegetik gyakran buzogányként annak formája miatt – a szerk.) utolsó fogásánál csúszott le, ismételnie kellett. Ebben közrejátszott az is, hogy a megnyert vívásnak köszönhetően az utolsó futamban indultak az akadálypályán, és addigra az előttük lévők felhordtak némi vizet a pályára és az elemekre, de nem keresünk kifogásokat, tudatosan mentek végig a versenyzőink, így is egész jó időt futottak. A megnyert úszás után a kombinált számban az orosz csapattal egy kicsit elszakadtak a mezőnytől. Folyamatosan cserélődtek a pozíciók köztük, de Blanka első helyen adta át a váltást Misinek, aztán ugyanez folytatódott, egyszer az orosz, egyszer Misi került előrébb. Az utolsó lövészetből kijőve, bár Misi második volt, de láthatóan jó erőben volt, szépen ment az ellenféllel az utolsó körben, és az utolsó kétszázötven méteren indított egy hosszabb hajrát, nem bízta a véletlenre, és alapvetően magabiztosan ért be elsőként.” BELÁK JÁNOS, a válogatott sportszakmai vezetője

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

VEGYES VÁLTÓ

Európa-bajnok: Koleszár Mihály, Guzi Blanka (Magyarország) 1444 pont

2. Andrej Bobrov, Jana Szolovjova (Oroszország) 1442

3. Ross Charlton, Emma Whitaker (Nagy-Britannia) 1432