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Öttusa-Eb: Guzi Blanka Európa-bajnoki bronzérmes Isztambulban, a magyar csapat a dobogó tetején

SZ. R.SZ. R.
2026.08.08. 11:08
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Guzi Blanka (Fotó: Török Attila)
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A szombat délelőtti női döntőben Guzi Blanka harmadikként végzett, így bronzérmet szerzett az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon – Bauer Blanka 4., Erdős Rita 12. helyen ért célba. Az Eb-címet nagy versenyben szerezte meg a hazai pályán versenyző Ilke Özyüksel a fehérorosz Anasztaszija Arol elől. Csapatban a magyaroké az arany, miután csupán öt ponttal, de jobb lett az összesített eredményük a svájciaknál.

Szombaton délelőtt a női döntővel folytatódott az isztambuli öttusa Európa-bajnokság programja, amelybe három versenyzőnk, Bauer Blanka, Erdős Rita és Guzi Blanka képviselhette a magyar színeket. Mivel a mieinken kívül a fehéroroszok és a svájciak jutottak legalább három versenyzővel a döntőbe (a svájciak négyen voltak), így az elődöntő után már biztos volt, melyik három csapat lesz dobogós, csak a sorrend volt kérdéses.

A táblavívás Erdősnek (17–18 a szerdai elődöntős körvívásban, 9. kiemelt a döntőben) és Guzinak (18–17, 7.) is a 16 között ért véget, előbbit a brit Olivia Green (17–18, 8.) 4–3-ra, utóbbit a szintén brit Emma Whitaker (16–19, 10.) 3–2-re múlta felül, ellenben Bauer Blanka (16–19, 11.) előbb 5–1-gyel ejtette ki a svájci Katharina Jurtot (19–16, 6.), majd 2–1-gyel a lengyel Malgorzata Karbownikot (21–14, 3.), és csak a hazaiak kedvence, Ilke Özyüksel (13–22, 18.) állította meg a négy között, 4–2-re nyert.

Az akadálypályán néhányan rontottak, így egy hibátlan pálya többet érhetett. Erdős némi lendületet vesztett az utolsó előtti akadályon, a buzogányon, 45.75-ös ideje (13.) nagyjából két és fél másodperccel lassabb volt az elődöntőhöz képest, ám Guzi 33.46-tal (5.), több mint három, Bauer 36.81-gyel több mint három és fél másodperccel javított.

Két szám után Özyüksel, aki a második időt futotta az OCR-en (32.50), előtte döntős volt vívásban, vezetett – Bauer Blanka a hatodik, Guzi Blanka a kilencedik, Erdős Rita a 14. helyről várta a folytatást két számot követően.

A 100 méteres gyorsúszást a DVTK-s Guzi nyerte meg 1:00.78-cal, nyolc tizeddel javítva elődöntős idején; a honvédos Erdős 1:02.49-es (8.) ideje majdnem hat tizeddel volt jobb; az UTE-s Bauer 1:05.42-t (16.) úszott, ami egy másodperccel elmaradt a legutóbbitól.

A kombinált szám előtt a vívást megnyerő, úszásban negyedik fehérorosz Anasztaszija Arol két ponttal átvette a vezetést Özyükseltől – az ötödik Guzi Blanka az éllovast 27, a kilencedik Bauer Blanka 37, a 14. Erdős Rita 75 másodpercre követte.

A verseny nagy részében Özyüksel és Arol jelentős előnyben futott a közvetlen üldözőikhez képest is. Az első sorozatot még a török tudta le jobban, ám a következő háromban fehérorosz riválisa hagyta el hamarabb a lőállást – Özyüksel viszont jobb tempóban futott. Az utolsó lövészetet Arol minimális előnyben kezdhette meg, ám ezúttal Özyüksel kezelte jobban a lézerpisztolyt, és miután elsőként futott ki a lőtérről, már sejteni lehetett, hogy megszerzi a kontinensbajnoki címet.

Guzi Blanka a táv feléig szoros versenyben volt a harmadikként induló Karbownikkal és a negyedik orosz Viktorija Szazonovával, ám előbbi nem fejezte be a laser runt, utóbbi pedig idővel lemaradt és hetedik lett, így a hajrában már senkitől sem zavartatva haladt a harmadik helyen – övé lett a legjobb kombiidő (11:09 perc), míg a második Bauer Blankáé (11:13) aki ötöt előzött, és egészen a negyedik helyig kapaszkodott fel időközben. Erdős Rita kettő helyet javítva zárt a 12. helyen. Az Európa-bajnoki címvédő francia Rebecca Castaudi – aki tavaly novemberben eltörte a jobb kezét, és kilenc hónap kihagyás után ezen az Eb-n tért vissza – a 17. lett.

A 29 éves Özyüksel felnőtt karrierje immáron 11 éve tart, ezzel párhuzamosan 2015-ben junior vb-, 2018-ban junior Eb-győztes volt, 2020-ban U24-es Eb-címet nyert – felnőttként 2016-ban, a szófiai kontinensviadalon szerezte meg első érmét világversenyen, harmadik lett, rá egy évre, 2017-ben Minszkben ismét. A 2022-es alexandriai világbajnokságon ugyancsak bronzérmes Özyüksel – aki világkupákról korábban is gyűjtögetett dobogós helyeket, kisebb challengerversenyeken nyert, illetve 2023-ban vegyes váltóban az ankarai világkupa-fordulón – tehát hosszú ideje az elit tagja, ám első egyéni aranyérmére kitartóan várt a felnőttek között: májusban megnyerte a pazardzsiki vk-versenyt, most pedig első világversenyét.

Guzi Blanka tovább gyarapította idei dobogós helyezéseinek számát, a kairói és budapesti vk-viadalt megnyerő, Pazardzsikban második öttusázó a második egyéni Eb-érmét szerezte meg a 2021-es Nyizsnyij Novgorod-i ezüst után, és a tavalyi madridi Eb-hez képest helyet cserélt az év első felében hosszan elnyúló hátsérülésével küzdő Bauer Blankával. Utóbbi akkor először állhatott dobogóra egyéniben felnőtt versenyen, míg Guzi negyedik lett, ezúttal fordítva történt.

 

A magyar csapat Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállításban aranyérmes lett, és megvédte madridi Eb-címét, amelyhez akkor a két Blanka mellett Eszes Noémi pontszámai kellettek – öt ponttal szereztek többet a mieink, mint a svájci Jurt testvérek.

Délután 17 órától a férfiak döntőjét rendezik meg Koleszár Mihállyal, Szép Balázzsal és Tamás Botonddal. 

ÖTTUSA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
NŐK, DÖNTŐ
Európa-bajnok: Ilke Özyüksel (Törökország) 1493 pont
2. Anasztaszija Arol (Fehéroroszország) 1488
3. Guzi Blanka (Magyarország) 1485
4. Bauer Blanka (Magyarország) 1471
…12. Erdős Rita (Magyarország) 1404

CSAPAT
Európa-bajnok: Magyarország (Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita) 4360
2. Svájc (Anna Jurt, Katharina Jurt, Florina Jurt) 4355
3. Fehéroroszország (Anasztaszija Arol, Marija Hnyedcsik, Vijaleta Hurejeva) 4313

 

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