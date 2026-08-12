Guzi Blanka: Tökéletlenül lett nekem teljes ez az Eb

Alig fért el Guzi Blanka nyakában az a három medália, amelyet az isztambuli öttusa Európa-bajnokságról hozott haza hétfőn – egyéniben harmadik, csapatban Bauer Blankával és Erdős Ritával, valamint vegyes váltóban Koleszár Mihállyal aranyérmes lett. A DVTK versenyzőjével beszélgettünk hazatérésekor a Liszt Ferenc repülőtéren.

„Nagyszerű hetet zártunk, ez volt az első világverseny, amelyen kimaxoltam az éremszerzési lehetőségeimet, hárommal még sehonnan sem tértem haza. Elégedett vagyok az egész heti teljesítményemmel. Az apró tökéletlenségeivel együtt vált teljessé ez az Eb, és hogy három érem társult hozzá, az a hab a tortán.”

Guzi Blanka az utóbbi időben vívásban is egyre stabilabb, jobbak a mérlegei a körvívásokon, messzebb jut a táblavívások során. A döntőben a 16 között Emma Whitaker ellen is továbbjutott volna, 3:2-es hátrányban az utolsó másodpercben megszúrta a britet, a magasabb kiemelése miatt pedig döntetlennel továbbmehetett volna, ám a bíró nem adta meg a találatot.

„A vívásom kimondottan elégedetté tesz. Az elődöntő táblavívásában a döntőig jutottam, ez volt az első alkalom. A finálé kieséses vívásában nem voltak velem igazságosak, gyakorlatilag elvették tőlem a továbbjutást jelentő tust. Aztán úgy voltam vele, ez is egy próbatétel az élettől, és magamat leptem meg a legjobban, hogy sikerült fejben visszaállnom, és újra kedvet csiholni a versenyhez, mert nem tagadom, emiatt kissé elszállt. De korrekt időt mentem az OCR-pályán és az úszásban is. A kombinált szám eléggé szenvedős volt, nagyon nem esett jól a futás, de precízen lőttem, jól összpontosítottam. Az egész hetet megkoronázta a sikerünk vegyes váltóban. Megnyertük a vívást, és hála istennek nem csupán Misi húzta a párosunkat, én is hozzá tudtam tenni. Az akadálypályán egyszer leestem, az utolsó előtti akadályon, a buzogánynál lecsúsztam – ez is ritkán fordul velem elő, ismét új szituációt kellett kezelnem, de az úszásom és a laser runom újból elégedettséggel töltött el.”

A sokat javuló vívásának köszönhetően egyre gyakrabban tapasztalhatja meg, milyen az élmezőnyből indulva versenyezni a kombinált számban – ha pedig mégsem jön ki a lépés, elő lehet venni a régi tapasztalatokat a hetedik–tizedik helyről indított nagy felzárkózásokból. De vajon magabiztosabb lett attól, hogy bővült az „eszköztára”?