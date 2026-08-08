Öttusa: Európa-bajnok a magyar férficsapat, Tamás Botond ezüstérmes

Szombat este férfi egyéniben is megrendezték a döntőt az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. A nőknél jól alakult a verseny magyar szempontból, Guzi Blanka bronzérmet szerzett, Bauer Blanka negyedik, Erdős Rita 12. lett, hármasuk pedig csapatban aranyérmes lett, öt ponttal megelőzve a svájciakat.

A férfiaknál szintén három versenyzőnk, Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond érte el a finálét. A csapatverseny dobogós helyezéseiért a mieink mellett a franciák és az ukránok csatáztak, ők képviselhették magukat szintén három-három versenyzővel.

Szép Balázsnak (14–21 a csütörtöki elődöntős körvívásban, 17. kiemelt) vívnia kellett a 16 közé jutásért, ezt az asszót sikerrel vette a lengyel Lukasz Gutkowski ellen (16–19, 16.), 1.48 másodperccel a vége előtt vitte be a győztes asszót, és nyert 5:4-re. Az egyéniben kétszeres világbajnok francia Valentin Belaud (25–10, 1.) ellen is vezetett, ám a rivális 5:3-mal jobb volt. A 16 között Koleszár (19–16, 10.) kikapott a német Marvin Dogue-tól (19–16, 7.) 4:0-ra, Tamás Botond (16–19, 13.) viszont bejutott a nyolc közé, legyőzve a török Kivanc Tasyarant (23–12, 4.) 4:1-re – az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok olasz Giorgio Malant (21–14, 5.) már nem tudta felülmúlni, a rivális 5:3-mal ment tovább.

Az UTE-s Tamás OCR-ben sem ment gyengét (29.27, 11.); a Csepelt képviselő Koleszár némi kockázatot vállalt a pálya közepén, az ufónál szokásosan a második elemet célozta meg felugráskor, de rontott, és ismételnie kellett a számban egyébként az elitbe tartozó öttusázónak (31.71, 14.); a szintén UTE-s Szép 31.87 másodperc alatt ért végig (16.).

Két számot követően a vívást megnyerő orosz Jegor Gromadszkij három ponttal vezetett az OCR-ben első fehérorosz Uladziszlau Melkaziorau előtt; Tamás 7., Koleszár 15., Szép 17. volt.

Kétszeres junior Európa-bajnokunk ekkor pörgött csak fel igazán! A 100 méteres gyorsúszásban ugyanis a harmadik időt tempózta (54.57), Szép 55.98-cal (7.), Koleszár 56.20-szal (8.) végzett. Három szám után Gromadszkij tíz pontra növelte az előnyét Melkaziorauval szemben, Tamás előrelépett ötödiknek, 19 másodpercre az éllovastól, öt másodpercre a dobogótól – jók voltak tehát az esélyek az újabb magyar egyéni éremre Isztambulban. Koleszár a 14., Szép a 16. helyről indulhatott a kombinált számban.

Gromadszkij rendkívül összeszedetten teljesítette a kombinált számot, és senki nem verhette meg – érdekesség, hogy a 2021-ben junior Eb-3. és junior vb-2. orosz öttusázónak két idei világkupaversenyén, áprilisban Kairóban és júniusban Budapesten nem jött ki a lépés, előbbin a selejtezőben, utóbbin az elődöntőben búcsúzott, most viszont minden összeállt.

Eközben viszont magyar szempontból fontosabb volt, hogy két sorozat után Tamás már kézzelfogható közelségbe került a második helyhez. A harmadik sorozat előtt egyszerre futott be a lőtérre Melkaziorauval és a harmadikként induló Belaud-val – a 21 éves magyar versenyző sokkal jobban lőtt ellenfeleinél (ők végül lemaradtak, és a kilencedik, tizedik helyen futottak be), és folyamatosan növelte az előnyét. A laser run második felében már egyértelműen a kezében volt a sorsa, és megszerezte az ezüstérmet – a második felnőttidényét futó Tamás, aki az év elején kisebb sérüléssel küzdött, első érmét szerezte meg a felnőttek között. Malan futott be a harmadik helyen, az Eb-címvédő ukrán Jurij Kovalcsuk a negyediken. Szép 11., Koleszár 12. helyen ért célba.

Csapatban újabb aranyéremmel gazdagodott a magyar válogatott, ráadásul a nőkhöz hasonlóan a férfiaknál is címvédés történt: a tavalyi madridi Eb-n az ezüstérmes Koleszár, a negyedik Gáll András és a nyolcadik Szép Balázs pontjaiból tevődött össze a csapatarany.

„Nagyon örülök az eredményeknek, kiváló teljesítményt nyújtottak a sportolóink, teljes mértékben elégedett vagyok – értékelt Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – Tamás Botondból egy nagyon hosszú, junior világversenyekkel tarkított idényben egy fiatalemberből egy eredményes férfi vált ezen a versenyen. Egész héten nagyon kiegyensúlyozott volt, a kombinált szám első körében láttam rajta, hogy ebből dobogó lesz, annyira tudatosan cselekedett. A női verseny vívásában közrejátszottak az érzelmek is, úgy gondolom, voltak bírói hibák, miközben a lelátóról folyton kiabálnak, adódott nálunk is kétes eset. Guzi Blanka kijött a vívást követő pillanatnyi gödörből, megújult erővel folytatta, az, hogy egész idényben ennyire stabilan hozza a dobogós eredményeket, mutatja a sportolói és az emberi kiválóságát is. Bauer Blankát több mint fél évig hátráltatta a hátsérülése, emellett elkezdte az Állatorvostudományi Egyetemet is, nagyon örülök, hogy ilyen jól össze tudta hangolni az edzéseket a tanulással, és ennyire jól sikerült a rehabilitációja.”

Vasárnap a vegyes váltóval zárul az öttusa-Eb, amelyen Koleszár Mihály és Guzi Blanka kettőse indul.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

FÉRFIAK, DÖNTŐ

Európa-bajnok: Jegor Gromadszkij (Oroszország) 1606 pont

2. Tamás Botond (Magyarország) 1599

3. Giorgio Malan (Olaszország) 1592

…11. Szép Balázs (Magyarország) 1570

12. Koleszár Mihály (Magyarország) 1564

CSAPAT

Európa-bajnok: Magyarország (Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszár Mihály) 4733

2. Franciaország (Ugo Fleurot, Valentin Belaud, Jean-Baptiste Mourcia) 4705

3. Ukrajna (Jurij Kovalcsuk, Makszim Aharusev, Olekszandr Tovkaj) 4668

Korábban

NŐK, DÖNTŐ

Európa-bajnok: Ilke Özyüksel (Törökország) 1493 pont

2. Anasztaszija Arol (Fehéroroszország) 1488

3. Guzi Blanka (Magyarország) 1485

4. Bauer Blanka (Magyarország) 1471

…12. Erdős Rita (Magyarország) 1404

CSAPAT

Európa-bajnok: Magyarország (Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita) 4360

2. Svájc (Anna Jurt, Katharina Jurt, Florina Jurt) 4355

3. Fehéroroszország (Anasztaszija Arol, Marija Hnyedcsik, Vijaleta Hurejeva) 4313