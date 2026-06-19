Öt hazai induló a budapesti öttusa vk-döntőben, kialakult a csapat az Eb-re és a vb-re

A fináléban a vk-sorozatban elért eredmények alapján lehet részt venni, nemenként legfeljebb három versenyző képviselhet egy-egy nemzetet. A nőknél Guzi Blanka két arany- és egy ezüstéremmel vezeti a rangsort, mellette még Erdős Rita, valamint Mészáros Emma fért be a 36-os mezőnybe. A férfiaknál a nyolcadik helyen álló Koleszár Mihály áll a legelőkelőbb pozícióban a magyarok közül, de ő nem indul a vk-döntőben. Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője az MTI érdeklődésére elmondta, Koleszár nem is számolt ezzel a versennyel, edzőtáborban van, és már az augusztus eleji Európa-bajnokságra készül. Hozzátette: Bőhm Csaba kisebb egészségi probléma miatt nem vállalja az indulást, így Tárkányi Zsombor és Szép Balázs lesz ott a vk-finálé mezőnyében.

Az isztambuli kontinensviadalt augusztus 3. és 9. között bonyolítják le. Ezen az egyéniben kétszeres vb-ezüstérmes Guzi Blanka, valamint a 2024-ben vb-harmadik Erdős Rita, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle, továbbá két junior korú öttusázó, Bauer Blanka és Mészáros Emma indul.

A szakvezető ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Gulyás Michelle, aki kihagyta a múlt heti, budapesti világkupát, még rehabilitáción van, így rá majd felmérő vár az Eb előtt. Akárcsak a férfiaknál Gáll Andrásra.

Utóbbiaknál a tavaly Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály, valamint Tárkányi Zsombor, a 2024-ben világbajnok Bőhm Csaba, az ugyanakkor vb-második Szép Balázs, továbbá Gáll és Tamás Botond vesz részt a kontinensviadalon.

Az Eb-n a selejtezőből nemzetenként legfeljebb négy versenyző léphet tovább. Amennyiben ez mindegyik magyarnak összejönne az eredménye alapján, a nőknél Guzi, Erdős és Gulyás, a férfiaknál Koleszár és Bőhm élvez előnyt.

„Ehhez valamelyik világkupán az első nyolc között kellett végezni” - mondta Belák János, hozzátéve, hogy a többieknél a pontszám rangsorol majd.

Az Eb-n az egynemű váltót a hagyományos verseny előtt rendezik. A nőknél két fiatal, Rajncsák Diána és Varga Orsolya indul, a férfiaknál nem lesz magyar páros. A vegyes váltóra az Eb-szereplés alapján, kint áll majd össze a magyar duó.

Az augusztus végi, kínai világbajnokságon a szakmai vezető öt-öt versenyzőt tervez indítani.

„A férfiaknál azzal, aki az Európa-bajnokságon a leghátrébb végez, nem számolunk” - mondta.

A selejtező utáni folytatást illetően a kujjangi vb-n az élvezhet védettséget - amennyiben mindenki továbbjutást érő helyen végez a csoportjában -, aki az Eb-n az első nyolcban volt.

A kínai világbajnokságra augusztus 24. és 30. között kerül sor.