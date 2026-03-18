Magyar aranyérem az erőemelők Európa-bajnokságán

2026.03.18. 17:08
null
Fotó: FB/Magyar Erőemelő Szövetség
Enahoro Asein erőemelő Eb erőemelés
A magyar színeket képviselő Enahoro Asein aranyérmes lett a 83 kilogrammos súlycsoportban az erőemelők máltai Európa-bajnokságán.

A magyar szövetség szerdai közleménye szerint a versenyző csak harmadik próbálkozásra hozta a súlyhatárt, de aztán a folytatásban magabiztos teljesítményt nyújtott.

Guggolásban három érvényes kísérlettel zárt, a 292.5 kilogrammos teljesítmény új egyéni és országos csúcsot jelentett, és már ekkor előnybe került legfőbb riválisaival szemben. Fekvenyomásban a küzdelem tovább éleződött, de a 155, majd a 157.5 kilogrammos sikeres gyakorlatokkal hibátlan mérleggel fordult a felhúzásra.

A záró szám előtt rendkívül szoros volt az állás: többek között olasz, brit, francia és svéd versenyző is harcban volt az aranyért. Enahoro 375 kilogrammos második fogása kulcsfontosságúnak bizonyult, azonban a végső döntést az utolsó kísérlet hozta meg. A taktikai csata során a magyar stáb a biztos aranyérem mellett döntött, így Enahoro minimális emeléssel visszavette a vezetést, és ezzel bebiztosította pályafutása második Európa-bajnoki címét.

Az Eb-n korábban magyar részről Lehoczkyné Fawal Margit állt dobogóra, ő az 52 kilósok között harmadik lett.

 

