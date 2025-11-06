Ilyen még nem volt: Specziár Levente 16 évesen lett felnőtt magyar bajnok

Specziár Levente a magyar bajnoki címről

„Egy évvel ezelőtt biztosan nagyon meglepett volna, de látva a fejlődésemet, az elmúlt egy évben számoltunk vele. Igazából ez is volt a cél, örülök, hogy megnyertem.”

Viski Ferenc:

„Az elmúlt két évben nagyon látványosan fejlődött Levi izomzata, és ez a súlyokon is meglátszik. Nagyon számít, hogy kinek milyen az izomfelépítése. Ez alapján látható volt, hogy jó eredményt ér el.”

A teljes interjú: