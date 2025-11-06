Ilyen még nem volt: Specziár Levente 16 évesen lett felnőtt magyar bajnok
Az erőemelő Specziár Levente a 66 kilósok között 16 évesen szerzett felnőtt magyar bajnoki címet, ami azért különleges, mert a sportágban felnőtt magyar bajnok 16 évesen Magyarországon korábban még soha nem volt, ráadásul mindössze 40 dekával maradt le arról, hogy ott lehessen a korosztályos Európa-bajnokságon. A Nemzeti Sportrádióban elmondta: célja a jövő évi világbajnokság és Európa-bajnokság, amelyre reális esélye van kijutni. Specziár Leventével és edzőjével, Viski Ferenccel Virányi Zsolt beszélgetett egy zuglói edzés után.
Specziár Levente a magyar bajnoki címről
„Egy évvel ezelőtt biztosan nagyon meglepett volna, de látva a fejlődésemet, az elmúlt egy évben számoltunk vele. Igazából ez is volt a cél, örülök, hogy megnyertem.”
Viski Ferenc:
„Az elmúlt két évben nagyon látványosan fejlődött Levi izomzata, és ez a súlyokon is meglátszik. Nagyon számít, hogy kinek milyen az izomfelépítése. Ez alapján látható volt, hogy jó eredményt ér el.”
A teljes interjú:
