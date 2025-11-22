Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő

2025.11.22. 21:27
Mészáros Tibor 58 éves korában hunyt el.
Mészáros Tibor Magyar Erőemelő-szövetség erőemelés
Szombaton elhunyt Mészáros Tibor örökös magyar bajnok, világ- és Európa-bajnok erőemelő – jelentette be a hírt a Magyar Erőemelő-szövetség, valamint a család közlése alapján az ugytudjuk.hu.

A Magyar Erőemelő-szövetség közösségi oldala szombaton emlékeztetett, hogy az 58 éves korában elhunyt Mészáros 445 kilogrammos teljesítménye felhúzásban jelenleg is érvényben lévő világcsúcs, ezért is kapta a Mr. Deadlift becenevet.

A szombathelyi sportoló, akit az otthonában érte a halál, a Haladás VSE színeiben érte el sikereit.

2005.06.16. 20:49

Mr. Deadlift, a rekordhalmozó

Az erőemelés magyar úttörője Mészáros Tibor lesz Duisburgban.

 

 

Mészáros Tibor Magyar Erőemelő-szövetség erőemelés
