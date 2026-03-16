Magyar érem összetettben már az első napon az erőemelő Eb-n

Összesen 11 tagú magyar küldöttség vesz részt március 15. és 22. Máltán az erőemelő Európa-bajnokságon. A versenyzők három fogásnemben mérik össze tudásukat, a versenyprogram guggolásból, fekvenyomásból és felhúzásból áll, az összetett eredményt pedig a három gyakorlatban elért teljesítmény adja.

Az első napon női 52 kg-ban Lehoczkyné Fawal Margit lépett platformra, aki az előzetes nevezések alapján a 8. helyre lett volna várható, ennél azonban sokkal jobban szerepelt, hiszen sikerült dobogóra állnia.

A Magyar Erőemelő-szövetség (MERSZ) tájékoztatása szerint Lehoczkyné Fawal Margit már a guggolásban meglepetést szerzett azzal, hogy 10 kilogrammot javítva egyéni legjobbján 160 kg-ot teljesített, amivel abban a fogásnemben 3. lett. Azután fekvenyomásban 95 kg-ban 2. helyen végzett, majd következett a harmadik fogásnem, amely eldöntötte az összetett versenyt.

„A felhúzás előtt kissé meg kellett kavarni a lapokat – írja a Facebookon közzétett beszámolójában a szövetség . – A kezdőfogást felvittük, amivel már nem az 5. hely környékén voltunk jók az előzetes számítások szerint, hanem egyből dobogós pozícióba kerültünk. A jobb felhúzással rendelkező riválisok, akik a guggolás és fekvenyomás után hátrányba kerültek, egyre nagyobb nyomás alá kerültek — a végére pedig vagy elfogytak, vagy sorra hibáztak. Így a harmadik fogásra 172.5 kg-ra jöttünk ki, ami végül 427.5 kg-os összetett eredményt jelentett, és ezzel Maca (Lehoczkyné Fawal Margit beceneve – a szerk.) megszerezte pályafutása első összetett nemzetközi érmét.”

Az 52 kg-ban összetettben tehát bronzérmes magyar versenyző 22.5 kg-mal túlszárnyalta az eddigi magyar csúcsot és 109.22 GL-ponttal, a MERSZ történetének eddigi legnagyobb női GL-pontját érte el (a GL-pont egy olyan mutatószám, amellyel a különböző testsúlyú és nemű versenyzők teljesítményét hasonlítják össze egymással). A szövetség megjegyzi, hogy a versenyeztetést Sipos Dávid és Szabó Balázs segédedzők hathatós munkája is segítette.

A MÁLTAI ERŐEMELŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG MAGYAR VONATKOZÁSÚ PROGRAMJA

Március 15.

Fawal Margit: összetett 3. hely – 52 kg

Március 16. – 16:00 óra

Póta László – 74 kg

Március 17. – 16:00

Enahoro Asein – 83 kg

Molnár Márk – 83 kg

Március 20. – 11:00

Mata Erik – 105 kg

Március 20. – 16:00

Sallai Eszter – 76 kg

Petresevics Fanni – 76 kg

Bereczki-Király Szilárd – 105 kg

Március 21. – 11:00

Bóta Boglárka – 84 kg

Juhász Anna Csilla – 84 kg

Március 21. – 18:00

Budai Kristóf – 120 kg