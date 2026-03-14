Szuhai Péter belovagolta magát a díjugrató-világkupa texasi döntőjébe

Ezzel a bravúros győzelemmel Szuhai megszerezte a szükséges pontszámot ahhoz, hogy átvegye a Közép-európai Liga vezetését, amivel kvalifikálta magát és a Magyar Lovassportszövetség tulajdonában álló Corbluecenta PS nevű lovát a texasi világkupadöntőre.

A 11 éves kora óta aktívan versenyző Szuhai végigjárta a magyar utánpótlás-válogatott összes korosztályát, hogy aztán a felnőttek között is a válogatott A-keretébe kerüljön. A felnőttek között már 22 évesen megállta a helyét, a milánói Európa-bajnokságon kiváló egyéni eredményt ért el. Habár sok lóval versenyez, a világkupadöntőre a már említett Corbluecenta PS nyergében lovagol majd pályára, vele már három éve alkotnak eredményes párost.

„Természetesen gyors, térölelő a vágtája van, hatalmas az ugróképessége és nagyon óvatos. Jó természetű, nincsenek rossz szokásai. Technikailag nem a legkönnyebb lovagolni, de megvan benne az a képesség és óvatosság, ami a legnagyobb pályákhoz szükséges” – mondja lováról a sportoló, aki a Nemzetközi Lovasszövetségnek (FEI) adott interjút a történelmi sikerével kapcsolatban.

A magyar lovassport utánpótlás-nevelését az is igazolja, hogy tavaly Jármy Vince kvalifikálta magát a bázeli világkupadöntőre, idén pedig ugyanez a bravúr egy szintén a felnőtt pályafutása elején álló lovasnak sikerült.