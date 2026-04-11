Szuhai Péter 28. helyen zárt a díjugrató-vk-döntő második számában

V. J./MTI
2026.04.11. 07:33
null
Szuhai Péter és Corbluecenta PS (Fotó: Hajdu Krisztina, archív)
Szuhai Péter díjugratás lovassport
Szuhai Péter három verőhibával és némi időtúllépéssel a 28. helyen végzett a díjugrató-világkupa egyesült államokbeli Fort Worthben zajló döntőjének második, pénteki versenynapján.

A második számban 13 akadály 17 erőkifejtését kellett leküzdenie a 34 indulónak a 68 másodperces limitidőn belül, a 160 centiméteres akadályokon a verőhibák ezúttal már nem három másodperces időbüntetést, hanem a szokásos négy hibapontot jelentették.

Az első számban 27. magyar lovas Corbluecenta PS nevű lovával nyolcadikként vágott neki a pályának, amelyet 69.63 másodperc alatt három verőhibával teljesített, azaz 14 hibaponttal zárt.

Az összevetésbe hét hibátlan produkciót nyújtó lovas jutott be, közülük Greya nyergében az első számhoz hasonlóan az amerikai Kent Farrington diadalmaskodott, aki sikerének köszönhetően 34 500 euróval gazdagodott.

Vasárnap előbb a legjobb harminc, végül húsz díjugrató küzdhet meg a végső diadalért.

 

