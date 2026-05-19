Vitorlázás: Érdi Mária az élre állt az ILCA Eb-n

A világ- és Európa-bajnok magyar versenyző a hazai szövetség Facebook-oldalán elmondta, a szervezők eredetileg három futamot terveztek erre a versenynapra, de egy vihar miatt csak kettőt tudtak lebonyolítani, ő pedig egyikben sem talált legyőzőre.

Az olimpiai hajóosztály kontinensviadalának honlapja szerint az U23-as korú Lackó Sára egy 39. és egy 47. hellyel a nyílt versenyben a 102., az európaiak között a 79. helyen áll.

A férfiak ugyanitt zajló ILCA 7-es – szintén olimpiai szám – Európa-bajnokságán az ötkarikás és világbajnoki negyedik Vadnai Jonatán egy 6. és egy 10. hellyel folytatta szereplését, ami a versenyen 28., a kontinensrangsorban pedig jelenleg a 19. helyre elegendő.

Az Eb folytatásában a mezőnyt három részre osztják (Arany-, Ezüst-, Bronz-csoport), és nincs éremfutam, hanem a végén a 12 mezőnyfutam alapján rangsorolnak.

A viadalon 53 ország 344 vitorlázója méri össze tudását, ebből Európából 36 ország delegált sportolót a mezőnybe.