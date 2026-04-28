Érdi Mária Eb-éremért megy az Adriára

Bronzérmet szerzett az ILCA 6-os hajóosztályban a hyeres-i Francia Olimpiai Hét elnevezésű versenyen, az év második vitorlás Grand Slam-állomásán világbajnok és Európa-bajnok vitorlázónk, Érdi Mária, aki a magyar csapat legjobb eredményét érte el. Ez már csak azért is remek hír, mert a sportoló néhány hete Palma de Mallorcán, az idénye első rangos GS-viadalán megbetegedett, és a hajrában emiatt kellett feladnia a versenyt.

„Mallorcán már egy nappal a verseny előtt begyulladt a torkom, de rajthoz álltam, viszont nem tett jót az sem, hogy naponta nyolc órát töltöttem kint a vízen, átázott békaruhában, erős szélben és tizenhárom fokban… Több napon át ez nagyon megterhelő a szervezetnek, rá is ment a tüdőmre, csúnyán köhögtem, antibiotikumot kaptam, és az orvosokkal konzultálva abba kellett hagynom a versenyt. Utána sokáig, vagy két hétig tartott, amíg sikerült felépülnöm belőle” – emlékezett vissza Érdi Mária, aki a hyeres-i viadalra meggyógyult, sőt, az előtte lévő héten már tudott regenerálódni és egy kicsit gyakorolni a jó időben és gyengébb szélben.

A 2028-as Los Angeles-i olimpiát megcélzó Érdi Mária két hete írt alá hosszú távú szerződést edzőjével, az olasz Fabrizio Lazzerinivel, akivel egy ideje már együtt dolgoznak, de mostanra vált egyértelművé, hogy az olimpiai ciklusnak is együtt vágnak neki, és mivel a vitorlázó tavalyi éve leginkább a teljes felépülésre ment rá, az elmúlt hetek két Grand Slam-versenyén, éles körülmények között jelezte igazán, hogy újra ott van a legjobbak között.

„A tavalyi évet ugyan végigversenyeztem, de a műtétem után még meg volt kötve a kezem, hogy mennyire hajthatom ki magam. Viszont most már teljesen a versenyekre koncentrálhatok, és célul a lehető legjobb eredmények elérését tűzhetem ki. Idén tulajdonképpen a hyeres-i volt első éles viadalom, hiszen a palmain már az első naptól nem voltam olyan fizikai állapotban, hogy kihozzam magamból, amire képes vagyok, mert a betegségem elvitte a fókuszt. Eredetileg egyébként nem is indultam volna Hyeres-ben, de mivel az első állomást fel kellett adnom betegség miatt, úgy éreztem, a májusi Európa-bajnokság előtt szükségem van a magas szintű versenytapasztalatra – tette hozzá az MVM SE vitorlázója. – Azzal a céllal vágtam neki ennek a versenynek, hogy ezt a tapasztalatot megszerezzem, és utólag úgy érzem, hogy nagyon jó döntés volt! Pedig nem volt sima menet, sok apró hibám volt a rajtoknál és az első szakaszokban, nem mindig hoztam jó taktikai döntéseket.”

Érdi Mária ugyanakkor örült, hogy végigküzdötte a viadalt, amelynek voltak nagyon pozitív szakaszai, öt futamon is dobogós helyen végzett, és a verseny során egyre jobban teljesített, az Arany-csoportban futamot is nyert, az utolsó napon pedig a legjobb tíz versenyzőnek rendezett éremfutamokon egy negyedik és egy második helyet ért el, ezzel lett összesítésben a harmadik.

„Örülök, hogy az utolsó napon jól ment a vitorlázás, végig nyomást tudtam helyezni az ellenfeleimre, és enyém lett a bronzérem. Összesítve azért megállapítható, hogy még vissza kell rázódnom, de egy Grand Slamen ott van a teljes elitmezőny, és tanulságként levonható, hogy ha még van is min javítanom, pontosan tudom, hogy min, és még így is jó vagyok egy éremre. Ez azért nem olyan rossz helyzet!” – fogalmazott Érdi, aki innentől már a májusi Európa-bajnokságra készül, amelyen 2023-ban bronz-, 2024-ben aranyérmet szerzett.

„Ha fel tudom használni a hyeres-i tapasztalatokat és megfelelően fókuszálok, akkor minden a helyére kerül. Persze meglátjuk, vagyok-e már olyan fizikai állapotban, de ha minden egyes futamnál figyelni tudok a stratégia felépítésére és a döntésekre, a végső győzelemre is képes lehetek az Eb-n” – tette hozzá.

Az olimpiai ILCA-hajóosztály Európa-bajnokságát idén Horvátországban, Kastelában rendezik meg május 15. és 22. között, az első három napon a kvalifikációra, a következő hármon pedig a mezőnyt arany-, ezüst- és bronzcsoportra osztva a döntő futamokra kerül sor. A kontinensviadalon Érdi Márián kívül az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett Vadnai Jonatán (ILCA 7), valamint Lackó Sára (ILCA 6) is indul.