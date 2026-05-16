Vitorlázás: több mint 150 hajóval indult a hazai idény; Litkeyék nyerték a Soling-vb-t

2026.05.16. 19:35
Litkey Farkas (balra) csapata ünnepelhetett (Fotó: Magyar Vitorlás Szövetség)
Ünnepélyes vitorlabontóval és a Fifty-Fifty győzelmével vette kezdetét a 2026-os hazai vitorlás idény szombaton Balatonfüreden. A Litkey Farkas vezette csapat nyerte a Soling-világbajnokságot.

A Vitorlás téren tartott délelőtti ünnepség az ifjú vitorlázók látványos, zászlós bevonulásával indult – tájékoztatta a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) az MTI-t. Bóka István, Balatonfüred polgármestere köszöntőjében kiemelte az aktív sportélet folytonosságát, emlékeztetve a jelenlévőket: vitorlázni mindig kell, függetlenül attól, hogy éppen süt a nap vagy esik az eső.

Gellér László, az MVSZ elnöke arról beszélt, hogy a magyar vitorlázásnak – a világkupa-versenyeken, az olimpiai osztályokban és az utánpótlás-világversenyeken elért stabil eredmények révén – egyértelműen helye van a nemzetközi élvonalban. Az elnök a sportszakmai sikerek mellett a sportág etikai alapértékeire is felhívta a figyelmet.

„A vitorlázás nem pusztán technikai vagy fizikai sport. A vitorlázás karaktert formál, megtanít döntést hozni, felelősséget vállalni, tisztelni a természetet és tisztelni egymást. Ez egy olyan közeg, ahol az ellenfél nem ellenség, hanem partner a versenyben, ahol a szabályok betartása nem kényszer, hanem belső igény” – fogalmazott az elnök.

A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont és ezzel jelképesen is elkezdődött az idei vitorlás szezon.

A Balatoni Évadnyitó Nagydíjon, amelyen 38 osztály 157 vitorlása vágott neki a Balatonfüred-Alsóörs-Tihany-Balatonfüred útvonalnak, 147 hajó futott be. Az abszolút győzelmet a Józsa Márton vezette Raiffeisen Audi Fifty-Fifty katamarán csapata szerezte meg 36 perc 52 másodperces idővel.

Litkey Farkasék nyerték a Soling-világbajnokságot

A tíz futam után a Litkey Farkas, Vezér Károly, Wossala Kristóf összeállítású egység 27 helyezési ponttal végzett az élen a nem olimpiai osztály 30 hajót felvonultató mezőnyében – a vb honlapja alapján.

Második a Donald Lipper irányította német csapat lett 29 ponttal, harmadik pedig a Florian Felzmann kormányozta osztrák vitorlás.

 

