NB I: Zalaegerszegi TE–Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE–Puskás Akadémia – élőben az NSO-n!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 20 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter

ÉRDKESSÉGEK

♦ Bár a legutóbbi 3 bajnokijukon kétszer egy-egy góllal a felcsútiak bizonyult jobbnak, összességében 20 élvonalbeli találkozó után mégis a ZTE az eredményesebb a párharcban, hiszen 9-szer győzött 4 döntetlen és 7 Puskás Akadémia-siker mellett.

♦ Az előző 7 találkozójukból egy sem lett döntetlen, legutóbb 2023 szeptemberében a ZTE Arénában ikszeltek (1–1), azóta a győzelmek száma 4–3 Hornyák Zsolt együttese javára. Ebben a bajnokságban mindkétszer az éppen aktuális vendégcsapat nyert 1–0-ra, februárban a Pancho Arénában Skribek Alen gólja döntött.

♦ Zalaegerszegen teljesen kiegyenlített a mérlegük: mindkét csapat 4 diadalt tud felmutatni, a döntetlenek száma 3, a gólkülönbség 14–13 a hazaiak javára. Legutóbb, októberben Lukács Dániel lövésével nyert a Puskás Akadémia. A ZTE gólokban leggazdagabb felcsútiak elleni otthoni sikere 2024 novemberében jött össze, amikor 4–2-re győztek a kék-fehérek. Az akkor duplázó Yohan Croizer azóta már nem az egerszegiek labdarúgója.

♦ A 4. helyen álló ZTE legutóbb 2–1-re alulmaradt Nyíregyházán, így az előző 4 fordulóban felváltva nyert, illetve vesztett. Ha a kupadöntős, és még a dobogóra is esélyes együttes ebben az ütemben folytatja, most egy győzelemnek kellene jönnie.

♦ A 6. pozíciót elfoglaló Puskás Akadémia hármas vereségsorozatának vetett véget legutóbb az Újpest 2–0-s hazai legyőzésével. Markgráf Ákos élete első NB I-es gólját fejelte, Szolnoki Roland pedig 2024 májusa után talált be újra.

♦ Az előző 4 otthoni bajnokiját megnyerte a Zalaegerszeg, ezeken találkozókon mindig legalább 2 gólt szerzett, és a legutóbbi hármon egyet sem kapott. Nuno Campos csapatának 8–4–4-es hazai mérlege a második legjobb a mezőnyben.

♦ A felcsúti csapat az otthoni 18-cal szemben idegenben 24 pontot gyűjtött, 7–3–6-os mérlegével 4. a vendégtabellán. Látogatóként az előző 4 meccséből hármat elvesztett – rendre egygólos különbséggel – és közben csak a Diósgyőrt tudta megverni (2–1).

