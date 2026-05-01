Csapattársak csatája várható a Balaton Park Circuiten

Újra memorizálták a vonalvezetést, bejárták a pályát előbb gyalog, majd a szabadedzéseken már két keréken is, hogy aztán szombaton már versenyüzemmódba kapcsoljanak. A superbike-világbajnokság mezőnye visszatért a Balaton Park Circuitre, ahol az a kérdés, hogy Nicolo Bulega megszerzi-e sorozatban a 14. (esetleg 15.) futamgyőzelmét, vagy valaki megszakítja ezt a csodálatos sorozatot.

Nos, az első két szabadedzés eredményét látva azt mondhatjuk: legfőbb ellenfele a győzelemért folyó csatában alighanem csapattársa, Iker Lecuona lesz, aki eddig elképesztő tempót diktál a technikás magyar versenypályán.

„Nagyon jó formában vagyok, remek hetek vannak mögöttünk, és bár a rekordok nagyon fontosak, nekem az a legfontosabb, hogy megnyerjem a bajnokságot – nyilatkozta Bulega. – Ha lesz lehetőségem megnyerni a magyar versenyt, természetesen megragadom, de ha nem lesz, az sem olyan nagy baj. A szemem előtt ugyanis a végső cél lebeg. A csapattársam nagyon jól versenyzett az utóbbi időben, és ezen a pályán talán még gyorsabb lesz…”