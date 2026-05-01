NB I: ZTE–Puskás Akadémia 1–0

Csapattársak csatája várható a Balaton Park Circuiten

TÓTH ANITA
2026.05.01. 18:30
Iker Lecuon mindkét szabadedzést megnyerte (Fotó: Kovács Péter)
superbike superbike-vb Balaton Park Circuit
A szabadedzésekkel elkezdődött a superbike-világbajnokság magyar hétvégéje a Balaton Park Circuiten, ahol szombaton és vasárnap is teljes értékű versenynapot teljesít a mezőny. Az idei összes futamot megnyerő Nicolo Bulega egyelőre lépéshátrányban van csapattársával, Iker Lecuonával szemben.

Újra memorizálták a vonalvezetést, bejárták a pályát előbb gyalog, majd a szabadedzéseken már két keréken is, hogy aztán szombaton már versenyüzemmódba kapcsoljanak. A superbike-világbajnokság mezőnye visszatért a Balaton Park Circuitre, ahol az a kérdés, hogy Nicolo Bulega megszerzi-e sorozatban a 14. (esetleg 15.) futamgyőzelmét, vagy valaki megszakítja ezt a csodálatos sorozatot.

Nos, az első két szabadedzés eredményét látva azt mondhatjuk: legfőbb ellenfele a győzelemért folyó csatában alighanem csapattársa, Iker Lecuona lesz, aki eddig elképesztő tempót diktál a technikás magyar versenypályán. 

„Nagyon jó formában vagyok, remek hetek vannak mögöttünk, és bár a rekordok nagyon fontosak, nekem az a legfontosabb, hogy megnyerjem a bajnokságot – nyilatkozta Bulega.Ha lesz lehetőségem megnyerni a magyar versenyt, természetesen megragadom, de ha nem lesz, az sem olyan nagy baj. A szemem előtt ugyanis a végső cél lebeg. A csapattársam nagyon jól versenyzett az utóbbi időben, és ezen a pályán talán még gyorsabb lesz…”

fotó 2026.05.01.

World SBK, Balatonfőkajár, 1. Nap (Fotó: Kovács Péter)

Lecuona nem szerénykedett, megerősítette csapattársa véleményét azzal kapcsolatban, hogy a vezetési stílusának nagyon is fekszik a balatoni pálya. 

„Jól érzem magam a motoron ezen a pályán, a technikás kanyarok és a sikánok az erősségeim közé tartoznak, míg Bulega a gyors kanyarokban remekel – mondta Lecuona. Szóval ez a pálya jobban fekszik az én stílusomnak, sőt, talán ez az egyik legjobb pályám, ami segíthet a versenyeken.”

Ami a szabadedzéseket illeti: a gyári BMW-csapatban az idén bemutatkozó Danilo Petrucci közelebbről is „megismerkedett” a Balaton Park Circuit aszfaltjával – bár aligha így tervezte. A korábbi MotoGP-pilóta átrendezte egy kicsit a motorja elejét-hátulját, amivel nyilván adott némi pluszmunkát a csapatnak, de szerencsére ő maga nagyobb baj nélkül megúszta az esést.

A bemelegítés minden sorozat számára megvolt – érdekesség, hogy a superbike és a supersport kategória mellett egy női géposztály is megismerkedett a magyar pályával –, szombattól pedig már versenykörülmények között száguldanak, hiszen ebben a sorozatban két teljes értékű versenynapból áll össze a hétvége programja, mindkét nap egy-egy futamot teljesít a mezőny. 

MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)
SBK, 1. szabadedzés
1. Iker Lecuona (spanyol, Ducati) 1:39.454 perc
2. Nicolo Bulega (olasz, Ducati) 1:39.697
3. Sam Lowes (brit, Ducati) 1:39.922
4. Lorenzo Baldassarri (olasz, Ducati) 1:40.242
5. Alex Lowes (brit, Kawasaki) 1:40.416
6. Garrett Gerloff (amerikai, Kawasaki) 1:40.576
SBK, 2. szabadedzés
1. Lecuona 1:38.860 perc
2. Bulega 1:38.963
3. S. Lowes 1:39.001
4. Baldassarri 1:39.297
5. Alberto Sura (olasz, Ducati) 1:39.382
6. Yari Montell (olasz, Ducati) 1:39.481

A TOVÁBBI PROGRAM
SZOMBAT
  9.40: szabadedzés
11.15: időmérő edzés
15.30: 1. futam
VASÁRNAP
11.10: superpole-futam
15.30: 2. futam 

 

superbike superbike-vb Balaton Park Circuit
