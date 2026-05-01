A Ferrari az élre tört; problémák a Mercedesnél a miami sprintidőmérő előtt

2026.05.01. 19:30
Leclerc volt a leggyorsabb az egyetlen floridai szabadedzésen (Fotó: AFP)
Charles Leclerc (Ferrari) bizonyult a leggyorsabbnak a Formula–1-es Miami Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A monacói versenyzőt Max Verstappen (Red Bull) és Oscar Piastri (McLaren) követte, míg az első ötös sorát Lewis Hamilton (Ferrari) és a végén motorprobléma miatt lágy gumin mért kört sem futó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) zárta.

A hosszúra nyúló, áprilisi kényszerszünet után gurult újra pályára a Formula–1 mezőnye a Miami Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A bokszutca végi lámpa közép-európai idő szerint 18 órakor váltott zöldre a napfényes Floridában, ahol a szabályváltoztatások, valamint a hosszú kihagyás miatt ezúttal másfél órát gyakorolhattak a versenyzők a szezon második sprinthétvégéjének kezdetén.

Nagy várakozás előzte meg a tréninget, hiszen több résztvevő is úgy számolt, akár teljesen új idény veheti kezdetét Miamiban. A sereghajtó Aston Martin kivételével valamennyi csapat fejlesztésekkel felvértezve érkezett meg a negyedik állomásra, így különösen fontos volt a pályán töltött idő. A fő kérdést kétségkívül az jelentette, hogy az idényt fölényes formában kezdő Mercedeshez közelednek-e az üldözők, illetve miként alakul át az eddig tapasztalt erősorrend.

A legnagyobb figyelem az „ezüstnyilakat” többször is megizzasztó Ferrarira hárult, amelyik amellett, hogy újra bevetette a Macarena-szárnyat, a legtöbb, szám szerint tizenegy újítást pakolt fel az autójára. A Scuderia nem bízta a véletlenre, egy filmforgatási nap keretein belül korábban már kipróbálta a fejlesztéseket, amivel a lehető legjobb helyzetbe kívánta hozni magát a hektikus sprinthétvége előtt.

Sok tekintetet vonzott a McLaren és a Red Bull is, előbbi aerodinamikai szempontból szinte teljesen új géppel állt elő, hiszen az oldaldobozok, a motorborítás, valamint a padlólemez is változott, míg utóbbi többek között új első szárnyat, valamint módosított padlólemezt és oldaldobozokat hozott magával, miközben bevetette a saját tervezésű Macarena-szárnyát is annak érdekében, hogy kitörjön a középmezőnyből.

A Mercedes viszont „csak” kisebb módosításokat hajtott végre a kocsin a kanadai átfogóbb csomag bevetése előtt, így arra lehetett számítani, minden eddiginél sebezhetőbb lehet.

A mezőny viszonylag hamar benépesítette a Hard Rock Stadion köré felhúzott pályát, csak az Aston Martin vesztegelt a garázsban. A silverstone-iak motorral kapcsolatos probléma miatt kezdték késve a munkát, de bő húsz perc elteltével már Fernando Alonso és Lance Stroll is túl volt az installációs körökön.

Az edzés korai szakaszában a regnáló bajnok, Lando Norris diktálta a tempót, de fél óra elteltével már a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli nevével kezdődött az időlista. Az olaszt ekkor Charles Leclerc követte, majd Norris, Max Verstappen és Lewis Hamilton egészítette ki a top 5-öt, miközben a turbóra panaszkodó és márkatársához képest egyértelműen küszködő George Russell már közel egy másodperc lemaradással érkezett a hatodik helyen.

Félidőben aztán a Ferrari irányította magát a figyelmet: Leclerc elsőként ment be 1:30 alá, és átvette a vezetést, míg csapattársa, Hamilton a harmadik pozíciót foglalta el. A kettős közé Antonelli ékelődött be, miközben a többség ekkor még a kemény gumikat nyüstölte. Csak a Red Bullnál és az egyedi fényezést kapó Cadillacnél került elő a közepes keverék, míg az Aston Martin elsőként váltott lágyra. Az edzés ezen szakaszában a hosszabb etapok kapták a hangsúlyt, és a versenyzők többsége csak az utolsó tíz percre kanyarodva futott mért kört a legpuhább abroncsokon. 

Bár Leclerc maradt  a folytatásban is az élen, és így az ő elsőségével zárult az egyetlen gyakorlás, mögötte felborult a korábban kialakult sorrend, igaz, fontos megjegyezni, hogy több vetélytárs is problémákba ütközött. A monacóit 297 ezred lemaradással Verstappen követte, míg a top 3-at Piastri tette teljessé. Negyedikként az első gyors körén hibázó, majd a következőn forgalomba keveredő Hamilton érkezett, míg az ötödik helyet a végén lágyon mért kört sem futó Antonelli foglalta el. 

Az olasz az erőforrás meghibásodása miatt a végjátékot a bokszból, képernyőn keresztül volt kénytelen figyelni, de így is maga mögött tudta tartani a csapattársát, Russellt. A hetedik a forgalomba keveredő Norris lett, majd Pierre Gasly, Isack Hadjar és Carlos Sainz Jr. zárta az első tízes sorát. 

Folytatás 22 óra 30 perckor a második edzéssel. 

MIAMI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Charles LeclercmonacóiFerrari1:29.310átlag: 218.152 km/ó41 kör
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:29.6070.297 mp h.40
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:29.7580.44835
4.Lewis HamiltonbritFerrari1:29.7770.46735
5.Kimi AntonelliolaszMercedes1:30.0790.76924
6.George RussellbritMercedes1:30.1000.79033
7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:30.2080.89834
8.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:30.5871.27733
9.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:30.8731.56339
10.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:30.9301.62036
11.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:31.0151.70533
12.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:31.0241.71438
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:31.0911.78135
14.Gabriel BortoletobrazilAudi1:31.1111.80127
15.Nico HülkenbergnémetAudi1:31.5952.28533
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:31.6352.32536
17.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:31.6482.33841
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:32.0472.73725
19.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:32.5933.28329
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:32.7623.45233
21.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:32.8623.55241
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:32.9593.64928

 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő22.30–23.14
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

