A Ferrari az élre tört; problémák a Mercedesnél a miami sprintidőmérő előtt
A hosszúra nyúló, áprilisi kényszerszünet után gurult újra pályára a Formula–1 mezőnye a Miami Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A bokszutca végi lámpa közép-európai idő szerint 18 órakor váltott zöldre a napfényes Floridában, ahol a szabályváltoztatások, valamint a hosszú kihagyás miatt ezúttal másfél órát gyakorolhattak a versenyzők a szezon második sprinthétvégéjének kezdetén.
Nagy várakozás előzte meg a tréninget, hiszen több résztvevő is úgy számolt, akár teljesen új idény veheti kezdetét Miamiban. A sereghajtó Aston Martin kivételével valamennyi csapat fejlesztésekkel felvértezve érkezett meg a negyedik állomásra, így különösen fontos volt a pályán töltött idő. A fő kérdést kétségkívül az jelentette, hogy az idényt fölényes formában kezdő Mercedeshez közelednek-e az üldözők, illetve miként alakul át az eddig tapasztalt erősorrend.
A legnagyobb figyelem az „ezüstnyilakat” többször is megizzasztó Ferrarira hárult, amelyik amellett, hogy újra bevetette a Macarena-szárnyat, a legtöbb, szám szerint tizenegy újítást pakolt fel az autójára. A Scuderia nem bízta a véletlenre, egy filmforgatási nap keretein belül korábban már kipróbálta a fejlesztéseket, amivel a lehető legjobb helyzetbe kívánta hozni magát a hektikus sprinthétvége előtt.
Sok tekintetet vonzott a McLaren és a Red Bull is, előbbi aerodinamikai szempontból szinte teljesen új géppel állt elő, hiszen az oldaldobozok, a motorborítás, valamint a padlólemez is változott, míg utóbbi többek között új első szárnyat, valamint módosított padlólemezt és oldaldobozokat hozott magával, miközben bevetette a saját tervezésű Macarena-szárnyát is annak érdekében, hogy kitörjön a középmezőnyből.
A Mercedes viszont „csak” kisebb módosításokat hajtott végre a kocsin a kanadai átfogóbb csomag bevetése előtt, így arra lehetett számítani, minden eddiginél sebezhetőbb lehet.
A mezőny viszonylag hamar benépesítette a Hard Rock Stadion köré felhúzott pályát, csak az Aston Martin vesztegelt a garázsban. A silverstone-iak motorral kapcsolatos probléma miatt kezdték késve a munkát, de bő húsz perc elteltével már Fernando Alonso és Lance Stroll is túl volt az installációs körökön.
Az edzés korai szakaszában a regnáló bajnok, Lando Norris diktálta a tempót, de fél óra elteltével már a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli nevével kezdődött az időlista. Az olaszt ekkor Charles Leclerc követte, majd Norris, Max Verstappen és Lewis Hamilton egészítette ki a top 5-öt, miközben a turbóra panaszkodó és márkatársához képest egyértelműen küszködő George Russell már közel egy másodperc lemaradással érkezett a hatodik helyen.
Félidőben aztán a Ferrari irányította magát a figyelmet: Leclerc elsőként ment be 1:30 alá, és átvette a vezetést, míg csapattársa, Hamilton a harmadik pozíciót foglalta el. A kettős közé Antonelli ékelődött be, miközben a többség ekkor még a kemény gumikat nyüstölte. Csak a Red Bullnál és az egyedi fényezést kapó Cadillacnél került elő a közepes keverék, míg az Aston Martin elsőként váltott lágyra. Az edzés ezen szakaszában a hosszabb etapok kapták a hangsúlyt, és a versenyzők többsége csak az utolsó tíz percre kanyarodva futott mért kört a legpuhább abroncsokon.
Bár Leclerc maradt a folytatásban is az élen, és így az ő elsőségével zárult az egyetlen gyakorlás, mögötte felborult a korábban kialakult sorrend, igaz, fontos megjegyezni, hogy több vetélytárs is problémákba ütközött. A monacóit 297 ezred lemaradással Verstappen követte, míg a top 3-at Piastri tette teljessé. Negyedikként az első gyors körén hibázó, majd a következőn forgalomba keveredő Hamilton érkezett, míg az ötödik helyet a végén lágyon mért kört sem futó Antonelli foglalta el.
Az olasz az erőforrás meghibásodása miatt a végjátékot a bokszból, képernyőn keresztül volt kénytelen figyelni, de így is maga mögött tudta tartani a csapattársát, Russellt. A hetedik a forgalomba keveredő Norris lett, majd Pierre Gasly, Isack Hadjar és Carlos Sainz Jr. zárta az első tízes sorát.
Folytatás 22 óra 30 perckor a második edzéssel.
MIAMI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:29.310
|átlag: 218.152 km/ó
|41 kör
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:29.607
|0.297 mp h.
|40
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:29.758
|0.448
|35
|4.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:29.777
|0.467
|35
|5.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:30.079
|0.769
|24
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:30.100
|0.790
|33
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:30.208
|0.898
|34
|8.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:30.587
|1.277
|33
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:30.873
|1.563
|39
|10.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:30.930
|1.620
|36
|11.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:31.015
|1.705
|33
|12.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:31.024
|1.714
|38
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:31.091
|1.781
|35
|14.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:31.111
|1.801
|27
|15.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:31.595
|2.285
|33
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:31.635
|2.325
|36
|17.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:31.648
|2.338
|41
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:32.047
|2.737
|25
|19.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:32.593
|3.283
|29
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:32.762
|3.452
|33
|21.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:32.862
|3.552
|41
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:32.959
|3.649
|28
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|22.30–23.14
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00