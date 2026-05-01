A ráadásban darálta be az Altachot, másodszor lett Osztrák Kupa-győztes a LASK

A története első döntőjét játszó Altach alaposan ráijesztett esélyesebbnek tartott ellenfelére, kétszer is megszerezte a vezetést. A vorarlbergi együttes ezzel együtt nem tudta dűlőre venni a találkozót, miután a 66. percben Samuel Adeniran másodszor is egalizált, s mint később kiderült, ez a gól ráadásra mentette a meccset.

A hosszabbításban aztán két perc alatt eldöntötte a trófea sorsát a linzi együttes, a második találatát jegyző Adeniran mellett George Bello is betalált (mindeközben az Altach emberhátrányba is került), így a LASK 1965 után másodszor diadalmaskodott az osztrák kupasorozatban. 2–4

OSZTRÁK KUPA

DÖNTŐ, KLAGENFURT

Altach–LASK 2–4 (Greil 5., Demaku 30., ill. Usor 10., Adeniran 66., 103., Bello 101)

Kiállítva: Mustapha (Altach, 106.)