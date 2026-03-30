Tizenegy ország tekvandósai készültek Budapesten

Budapesten készültek tizenegy országból érkezett tekvandósok az elmúlt héten, s a nemzetközi edzőtáborozáson a magyar válogatott itthon készülő tagjai is részt vettek.
A csaknem egyhetes táborról az olimpiai sportág hazai szövetsége adott hírt, kiemelve, hogy a közös munkát Dejan Mesarov horvát és Galambos Bence magyar válogatott edző vezette.
Hétfőtől péntekig napi két edzésen gyakoroltak a versenyzők, akik a zárónapon már egymás elleni mérkőzésekkel is hangoltak a szezon következő, olyan fontos állomásaira, mint a májusi, németországi Európa-bajnokság.
A szövetség szerint az év második felében lehet folytatása a tábornak, amikor Horvátországban készülhetnek majd a két edző irányításával a sportolók.
