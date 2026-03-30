Tizenegy ország tekvandósai készültek Budapesten

2026.03.30. 11:59
nemzetközi edzőtábor Dejan Mesarov tekvandó Galambos Bence
Budapesten készültek tizenegy országból érkezett tekvandósok az elmúlt héten, s a nemzetközi edzőtáborozáson a magyar válogatott itthon készülő tagjai is részt vettek.

A csaknem egyhetes táborról az olimpiai sportág hazai szövetsége adott hírt, kiemelve, hogy a közös munkát Dejan Mesarov horvát és Galambos Bence magyar válogatott edző vezette.

Hétfőtől péntekig napi két edzésen gyakoroltak a versenyzők, akik a zárónapon már egymás elleni mérkőzésekkel is hangoltak a szezon következő, olyan fontos állomásaira, mint a májusi, németországi Európa-bajnokság.

A szövetség szerint az év második felében lehet folytatása a tábornak, amikor Horvátországban készülhetnek majd a két edző irányításával a sportolók.

 

Legfrissebb hírek

Csue Csung Von: Mindkét Márton nővér érmes lehet a Los Angeles-i olimpián

Egyéb egyéni
2026.03.18. 08:55

A tekvandós világszövetségnél is fontos feladatokat lát el a Márton ikrek edzője

Egyéb egyéni
2026.03.11. 09:17

Négy magyar érem a tekvandósok kanadai versenyén

Egyéb egyéni
2026.03.01. 08:35

Márton Viviana kilencedik lett a tekvandósok Bulgária Openjén

Egyéb egyéni
2026.02.27. 20:29

Szarka Tünde a tekvandósok világszövetségének két bizottságában is dolgozhat

Egyéb egyéni
2026.02.18. 11:42

Továbbra is a Márton ikrek vezetik a tekvandósok nemzetközi rangsorát

Egyéb egyéni
2026.02.14. 14:27

Márton Luana: A sportra tettük fel az életünket

Egyéb egyéni
2026.01.14. 07:10

Márton Luana: Mindig az arany a cél

Egyéb egyéni
2026.01.13. 09:06
Ezek is érdekelhetik