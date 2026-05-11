Hétfőn rajt a tekvandó Eb-n – bombaerős magyar csapattal

MÁR AZ ELSŐ NAP érmet nyerhet a magyar küldöttség Münchenben az Európa-bajnokságon, amelyen sokak szerint minden idők legerősebb magyar együttese vesz részt. Két éve Belgrádban Salim Omar Gergely aranyérmes lett (63 kg), pályafutása során harmadszor (2021, 2022, 2024), és két bronzérmet is szereztünk Józsa Levente (68 kg) és Márton Luana (57 kg) révén. Idén ennél is vérmesebb reményeink lehetnek, Galambos Bence szövetségi kapitány szerint jó esély van sportágtörténeti sikerre.

Galambos szerint fiatal, jó szellemű, sikerorientált versenyzőink vannak, akik nagyszerű sportemberek is. Sosem éreznek magukon nyomást, mert sohasem tűznek ki eléjük teljesíthetetlen célokat, ezért most is ugyanúgy készülnek, mint az összes többi versenyre, és talán először történhet meg, hogy férfi és női Európa-bajnokunk is lesz. Az európai szövetséget (ETU) ötven évvel ezelőtt alapították, az évfordulós ünnepséget a nyitó napon, hétfőn tartják meg, díjazzák Tokió és Párizs olimpiai bajnokait, így a francia fővárosban aranyérmes Márton Vivianát is.

Ő és ikertestvére, Luana ezúttal is Madridban készült, a csapat többi tagja pedig Tatán edzett. Salim Sharif Gergely és Salim Omar Gergely majdnem két hétig Kazahsztánban edzőtáborozott, Bailey Kelen pedig részt vett az amerikai, majd a kanadai nyílt bajnokságon. A müncheni BMW Parkban ott lesz a páston Józsa Levente is, akinek tavaly februárban elszakadt a keresztszalagja, ezért nem versenyzett, inkább edzőtáborokban vett részt.

„Európa-bajnoki győzelmem még nincs, jó lenne nyerni, mindent beleadok, s persze közben megpróbálom élvezni is a versenyt” – nyilatkozta a kétszeres világbajnok Márton Luana, aki hétfőn versenyez, és ugyanezen a napon kezdi el a küzdelmeket Salim Kamilah (46 kg) és Józsa Levente (68 kg) is.

A MAGYAR EB-PROGRAM

Május 11., hétfő

Salim Kamilah (női 46 kg), Márton Luana (női 67 kg), Józsa Levente (férfi 68 kg), Bailey Kelen (férfi +87 kg)

Május 12., kedd

Salim Sharif Gergely (férfi 58 kg), Márton Viviana (női 62 kg)

Május 13., szerda

Salim Omar Gergely (férfi 63 kg), Patakfalvy Luca (női 57 kg)

Május 14., csütörtök

Klajkó Dávid (férfi 74 kg), D. Kiss Zoltán (K44, +80 kg), Bán Diána (K44, +65 kg)