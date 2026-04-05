Nemzeti Sportrádió

Márton Viviana vezeti az olimpiai ranglistát

2026.04.05. 12:27
null
Márton Zsolt és Márton Viviana (Fotó: Árvai Károly, archív)
Címkék
tekvondo Márton Luana Márton Viviana
A 2024-es párizsi játékokon aranyérmes Márton Viviana vezeti a 67 kilogrammos kategóriában a tekvandósok legfrissebb olimpiai ranglistáját.

 

A sportág hazai szövetségének honlapján közzétett legfrissebb lajstromban világbajnok ikertestvére, Márton Luana a második helyet foglalja el a plusz 67 kilósok mezőnyében.

A húszéves testvérpár mellett a magyar válogatott több más tagját is a nemzetközi elitben jegyzik: Salim Kamilah (46 kg) negyedik, bátyja, Salim Omar Gergely (63 kg) hetedik súlycsoportjában.

tekvondo Márton Luana Márton Viviana
Legfrissebb hírek

