Márton Viviana vezeti az olimpiai ranglistát

A 2024-es párizsi játékokon aranyérmes Márton Viviana vezeti a 67 kilogrammos kategóriában a tekvandósok legfrissebb olimpiai ranglistáját.
A sportág hazai szövetségének honlapján közzétett legfrissebb lajstromban világbajnok ikertestvére, Márton Luana a második helyet foglalja el a plusz 67 kilósok mezőnyében.
A húszéves testvérpár mellett a magyar válogatott több más tagját is a nemzetközi elitben jegyzik: Salim Kamilah (46 kg) negyedik, bátyja, Salim Omar Gergely (63 kg) hetedik súlycsoportjában.
Márton Luana: A sportra tettük fel az életünket
Egyéb egyéni
2026.01.14. 07:10
Márton Luana: Mindig az arany a cél
Egyéb egyéni
2026.01.13. 09:06
