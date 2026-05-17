Még ki sem nevezték, máris támadják Kálnoki Kis Attilát

Volt, aki név nélkül, de volt, aki névvel nyilatkozott a Népszavának. Utóbbiak egyike a „legendás szövetségi kapitány”, Pálvölgyi Miklós, aki azt mondta: „Maradjunk annyiban, hogy a versenyzők, az edzők és a vezetők sem hullajtottak könnyeket, amikor Attila távozni kényszerült a főtitkári pozícióból". (Közben a sportág berkeiből lapunkhoz is eljuttatták azt, az elnökségi ülésen készült jegyzőkönyvet 2010-ből, amely szerint a debreceni öttusa Eb rendezése, Kálnoki Kis Attila akkori főtitkár vezetésével „méltatlan volt a korábbi években megszokott magyarországi színvonalhoz”).



Megszólalt Gyenesei Leila világbajnok öttusázó is, aki szerint a jelenlegi helyzetben inkább „tapasztalt, a folyamatokat jól ismerő vezetőre lenne szükség”.

Lapunk úgy tudja, még nem született döntés Kálnoki Kis Attila kinevezéséről, akinek helyettese Kele János blogger lehet.