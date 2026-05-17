Még ki sem nevezték, máris támadják Kálnoki Kis Attilát

2026.05.17. 12:22
Kálnoki Kis Attila (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Sportért Felelős Államtitkárság Kálnoki Kis Attila Kulcsár Krisztián
Mint azt elsőként a Nemzeti Sport írta meg: a volt öttusa-világbajnok sportújságíró, a 24.hu főmunkatársa, lapunk korábbi főszerkesztője, Kálnoki Kis Attila az első számú esélyes az immár a Belügyminisztérium alá tartozó Sportért Felelős Államtitkárság vezetésére, miután a korábbi jelölt, Kulcsár Krisztián kinevezése már nem szerepel a kormányalakítási tervekben.

 

Nos, a Népszava szólaltatta meg az öttusa több szereplőjét, akik jobbára kritikus véleményt fogalmaztak meg Kálnoki Kis várható kinevezésével kapcsolatban. A lap szerint „sportágában kifejezetten nehezményezik, hogy a párizsi olimpia előtt támadta Gulyás Michelle nevezését, holott az élet maximálisan igazolta a szövetség és szakma döntését, hiszen az olimpia utolsó napján aranyérmet szerzett”. 

2026.05.15. 08:43

NS-infó: lehet, hogy mégsem Kulcsár Krisztián lesz a sportállamtitkár?

Úgy tudjuk, lapunk korábbi főszerkesztőjének neve is felvetődött a kormányalakítás során.

 

Volt, aki név nélkül, de volt, aki névvel nyilatkozott a Népszavának. Utóbbiak egyike a „legendás szövetségi kapitány”, Pálvölgyi Miklós, aki azt mondta: „Maradjunk annyiban, hogy a versenyzők, az edzők és a vezetők sem hullajtottak könnyeket, amikor Attila távozni kényszerült a főtitkári pozícióból". (Közben a sportág berkeiből lapunkhoz is eljuttatták azt, az elnökségi ülésen készült jegyzőkönyvet 2010-ből, amely szerint a debreceni öttusa Eb rendezése, Kálnoki Kis Attila akkori főtitkár vezetésével „méltatlan volt a korábbi években megszokott magyarországi színvonalhoz”). 

Megszólalt Gyenesei Leila világbajnok öttusázó is, aki szerint a jelenlegi helyzetben inkább „tapasztalt, a folyamatokat jól ismerő vezetőre lenne szükség”.

Lapunk úgy tudja, még nem született döntés Kálnoki Kis Attila kinevezéséről, akinek helyettese Kele János blogger lehet.

 

NS-infó: lehet, hogy mégsem Kulcsár Krisztián lesz a sportállamtitkár?

