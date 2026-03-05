Sportpolitika: Bács-Kiskun vármegyében is megtartották a Sportinfót

NÉHAI USZODA, most már kosárlabdacsarnok a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia otthona, amely otthont adott a Bács-Kiskun vármegyei Sportinfónak. Tihany Viktor, az este házigazdája fel is idézte, gyermekkorában még úszni járt a helyszínre, hiszen ő is a vármegyében született. Ahogy a korábbi alkalmakon, úgy ezúttal is Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár tartott előadást, amelyet néhány számadat ismertetésével kezdett.

Elmondta, a vármegyében 20 144 igazolt sportolót tartanak számon, akik közül 11 271 18 év alatti fiatal, és 14 650 látványcsapatsportot űz. Nagyjából minden hetedik fiatal sportol a régióban, és Schmidt arra biztatta a jelenlévőket, tegyenek meg mindent ennek a számadatnak a növelése érdekében.

„Miért fontos ez? – tette fel a kérdést. – Mert a sport túlmutat önmagán, ezen keresztül meg lehet szólítani a fiatalokat, akik átlagosan hat-nyolc órát töltenek naponta valamilyen informatikai eszköz képernyője előtt, és meg lehet próbálni meggyőzni őket arról, hogy jó izzadni, szenvedni, küzdeni, összeütközni egymással az edzésen. Nemcsak a gyerekek, hanem a szülők meggyőzése is fontos, aminek érdekében elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, hiszen a szülők is szívesebben hagyják a gyermekeiket olyan csarnokokban, uszodákban, létesítményekben, amelyek korszerűek, otthonosak és hívogatóak.”

Szóba került a sportegyesületek támogatása, majd prezentációjában a jelenlévők láthatták, hogy 2011 és 2026 között 64.4 milliárd forint támogatást kapott a vármegye különböző sporttal kapcsolatos fejlesztésekre, célokra, és a sporttámogatási folyamatok részeként jött létre a Kiemelt Vidéki Sportegyesület és a Hiszek Benned Program is.

Az államtitkár elmondta, bár kevesebb szó esik róluk, a sportegyesületek kedvezményes tagdíjai is a támogatások miatt valósulhattak meg; elrettentő példaként említette, hogy a Pro Recco vízilabdacsapatánál havi szinten 60-90 000 forintos tagdíjat kellett fizetnie a sportolni vágyó gyermekek szüleinek. Szó esett az edzőhiány globális problémájáról, amit vonzó életpályamodell és képzések kialakításával, létrehozásával igyekeznek megoldani.

„Rengeteg sportesemény volt hazánkban az elmúlt években, ezekre pedig – meggyőződésem – szükségünk van a fiatalok sportra hívása miatt. A budapesti atlétikai világbajnokság után megfigyelhető volt a fővárosi sportegyesületekben az atlétika sportágban megnövekedett jelentkezés. A másik nagyon fontos dolog a közösségi sport támogatása, hiszen azokat a fiatalokat is meg kell győznünk a mozgás fontosságáról, akik nem akarnak versenysportolók lenni, nincs idejük heti öt-nyolc alkalommal edzeni. Ennek érdekében hívtuk életre a Sportoló Nemzet Programot. A kezdeményezéshez csatlakozóknak kedvezményes belépők is járnak a különböző sportlétesítményekbe” – mondta Schmidt Ádám, mögötte a kivetítőkön pedig megjelentek a létesítmények nevei, amelyekre a vármegyében érvényesek a kedvezmények: köztük a Tiszakécskei Tanuszoda, a Kecskeméti Fürdő vagy a Benkő Zoltán Szabadidőközpont.

Előadását azzal zárta, hogy ismertette az államtitkárság tervét arról, szeretnék egy életmódkönyv kiadásával, és annak tartalmának tananyaggá tételével edukálni a következő iskolaévtől a gyerekeket és szüleiket.

A prezentáció után csatlakozott Schmidthez a színpadon Gyulay Zsolt, a MOB elnöke; Szekeres Pál, olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok tőr- és kardvívó; Vereczkei Zsolt, háromszoros paralimpiai bajnok úszó és Ivkovicsné Béres Tímea, korábbi válogatott kosárlabdázó. A sportvezetők, korábbi sportolók pedig válaszoltak az egybegyűltek kérdéseire.