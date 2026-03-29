Sportlövő Húsvét-kupa: Péni István vasárnap sem talált legyőzőre összetett puskában

A férfiak három testhelyzetű puska versenyszámának tavalyi Európa-bajnoka, Péni István lett a szám győztese a sportlövők budapesti Húsvét-kupáján. A szövetség tájékoztatása szerint az UTE 29 éves versenyzője – aki szombaton 596 körös országos csúccsal győzött – ezúttal 595 körrel bizonyult a legjobbnak a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett viadalon, amely egyben válogató volt a májusi, eszéki 25 és 50 méteres Európa-bajnokságra.

A második Pekler Zalán (Erődök Városa SE) 586, a harmadik Hári Péter (BHSE) 585 kört ért el. A nőknél Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) lett az aranyérmes 590 körrel, Bajos Gitta (Erődök Városa SE) végzett a második helyen 586, Toma Réka (UTE) pedig a harmadikon 583 körrel.

A Húsvét-kupán döntőket nem rendeztek.