Sportlövő-vb: egyik magyar páros sem lőhet az érmekért a légpuska vegyes csapatoknál

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.11.09. 10:38
Dénes Eszter és Péni István (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Péni István és Dénes Eszter a 11., Pekler Zalán és Mészáros Eszter párosa pedig a 19. helyen végzett a légpuskások vegyes csapat versenyében vasárnap a kairói sportlövő-világbajnokságon.

A nemzetközi szövetség eredményközlője szerint Péniék 631.4, Peklerék 629.2 körrel zártak. Ahhoz, hogy az éremért csatázhassanak, a legjobb négy között kellett volna végezni: a bronzmérkőzéshez 633.9, a döntőhöz 634.9 körre lett volna szükség. Előbbibe egy török és egy olasz, utóbbiba pedig két kínai kettős jutott be.

A versenyben – amelyben a párosok mindkét tagja 30-30 alkalommal lőtt – összesen 66-an álltak lőállásba.

Szombaton a magyar férfi légpuskás csapat Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István összeállításban bronzérmet nyert.

Vasárnap még a gyorstüzelő pisztolyosok versenyeznek: az alapverseny első 30 lövése után Nagy Ákos Károly 287 körrel a 26., Rédecsi Máté 284-gyel a 40., Laczik Dávid 273-mal az 54. helyen várja a folytatást a 60 fős mezőnyben.

 

