Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar női légpuskás

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 12:59
null
Dénes Eszternek 2.6 kör hiányzott a döntőbe jutáshoz (Fotó: Árvai Károly, archív)
Címkék
Mészáros Eszter Dénes Eszter Bajos Gitta sportlövő-vb sportlövészet
Mindhárom magyar lemaradt a női légpuska döntőjéről a kairói puska-pisztoly világbajnokság szombati nyitó számában.

A 120 fős mezőnyben Dénes Eszter, Mészáros Eszter és Bajos Gitta küzdött meg a nyolcas fináléba kerülésért, de ettől mindhárman messze voltak.

A lövőket két csoportba sorolták a 60 lövéses alapversenyben. Az elsőben Mészáros és Bajos, a másodikban Dénes lépett lőállásba. Közülük Dénes Eszter lőtt a legjobban, 630.4 körös, kifejezetten jónak mondható eredménnyel zárt, ám ez ezúttal csupán a 23. helyre volt elegendő. A verseny színvonalát mutatja, hogy ezzel a teljesítménnyel is 2.6 kör hiányzott a döntőhöz.

Mészáros Eszter 628.1 körrel a 44., míg Bajos Gitta 622.4-del a 95. helyen végzett.

A csapatversenyben a magyar hármas 1880.9 körrel 15. lett.

A világbajnoki címet Kína szerezte meg 1901.7 körrel.

A szombati folytatásban a férfi légpuska számát rendezik, ebben érdekelt Hammerl Soma, Pekler Zalán és Péni István is, valamint sor kerül a férfi gyorstüzelő pisztolyosok első napi viadalára is Nagy Ákos Károllyal, Rédecsi Mátéval és Laczik Dáviddal.

 

Mészáros Eszter Dénes Eszter Bajos Gitta sportlövő-vb sportlövészet
Legfrissebb hírek

A formaidőzítést is tesztelik puskásaink a vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:50

Sportlövészet: Major Veronika az érzéseire figyel a vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.05. 08:22

A sportlövő Pekler Zalán visszatalált a korábbi formájához

Egyéb egyéni
2025.11.03. 19:28

Készen áll a magyar sportlövőcsapat a kairói kalandra

Egyéb egyéni
2025.10.30. 16:50

Sportlövészet: új magyar világcsúcs és hat vb-érem

Egyéb egyéni
2025.10.30. 10:46

Nagy György maradt az Európai Sportlövők Szövetségének alelnöke

Egyéb egyéni
2025.10.25. 14:14

Koronglövő-vb: messze voltak a döntőtől a juniorkorú magyarok trapban

Egyéb egyéni
2025.10.17. 19:35

Koronglövő-vb: messze voltak a döntőtől a magyar férfiak skeetben

Egyéb egyéni
2025.10.12. 21:15
Ezek is érdekelhetik