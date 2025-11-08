Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar női légpuskás

A 120 fős mezőnyben Dénes Eszter, Mészáros Eszter és Bajos Gitta küzdött meg a nyolcas fináléba kerülésért, de ettől mindhárman messze voltak.

A lövőket két csoportba sorolták a 60 lövéses alapversenyben. Az elsőben Mészáros és Bajos, a másodikban Dénes lépett lőállásba. Közülük Dénes Eszter lőtt a legjobban, 630.4 körös, kifejezetten jónak mondható eredménnyel zárt, ám ez ezúttal csupán a 23. helyre volt elegendő. A verseny színvonalát mutatja, hogy ezzel a teljesítménnyel is 2.6 kör hiányzott a döntőhöz.

Mészáros Eszter 628.1 körrel a 44., míg Bajos Gitta 622.4-del a 95. helyen végzett.

A csapatversenyben a magyar hármas 1880.9 körrel 15. lett.

A világbajnoki címet Kína szerezte meg 1901.7 körrel.

A szombati folytatásban a férfi légpuska számát rendezik, ebben érdekelt Hammerl Soma, Pekler Zalán és Péni István is, valamint sor kerül a férfi gyorstüzelő pisztolyosok első napi viadalára is Nagy Ákos Károllyal, Rédecsi Mátéval és Laczik Dáviddal.