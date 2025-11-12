Nemzeti Sportrádió

Női puskában sem jutott magyar az összetett szám döntőjébe a sportlövő vb-n

2025.11.12. 10:23
Nem ment a magyar női puskásoknak (Fotó: Hungarian Shooting Federation, Facebook)
A férfiak keddi versenyéhez hasonlóan szerdán, a női puskások összetett számában sem jutott magyar döntőbe a kairói sportlövő-világbajnokságon.

A selejtezőből mind a három magyar biztosan jutott az alapversenybe, melyben azonban valamennyien elmaradtak egy nappal korábban mutatott teljesítményüktől.

A keddi eredmények alapján Nagybányai-Nagy Annától lehetett a legjobb eredményt várni és ő sokáig jól is teljesített. A 20 térdelő testhelyzetű lövést 196 körrel zárta, majd fekvőben 197-et tett ehhez hozzá. Negyven sorozat után a BHSE puskása 393 körrel a 15-16. helyen állt és úgy tűnt, kiemelkedő álló lövészettel felküzdheti magát a legjobb nyolc közé. 

Nagybányai-Nagy a selejtezőben 196 körrel tudta le az összetett utolsó 20 lövését, ezúttal viszont sokkal többet hibázott, így folyamatosan csúszott vissza, s 191 körével végül 584-es összeredménnyel a 31. helyen végzett. Mészáros Eszter és Bajos Gitta gyakorlatilag már a térdelő testhelyzetben „elszállt”, és a folytatásban is rosszul lőtt, így előbbi 576 körrel a 65., utóbbi pedig 574-gyel a 66. helyen végzett a 66 fős mezőnyben.

A döntőbe jutáshoz minimum 589 körre lett volna szükség.

A fináléban a norvégok klasszisa, Jeanette Hegg Duestad győzött 465,8 körrel, öt tizeddel megelőzve a svájci Emely Jaeggit, aki 465,3 körrel új junior világcsúcsot lőtt. A bronzérmet a brit Seonaid McIntosh szerezte meg 454,6 körrel.

Női kisöbű szabadpuska összetett
világbajnok: Jeanette Hegg Duestad (Norvégia) 465,8 kör
2. Emely Jaeggi (Svájc) 465,3
3. Seonaid McIntosh (Nagy-Britannia) 454,6
...31. Nagybányai-Nagy Anna 584 (alapversenyben)
...65. Mészáros Eszter 576
...66. Bajos Gitta 574

 

