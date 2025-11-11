Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vb: mindhárom magyar továbbjutott a selejtezőből, hatodik a női puskás csapat összetettben

2025.11.11. 17:07
Nagybányai-Nagy Anna, Mészáros Eszter, Bajos Gitta (Fotó: Hungarian Shooting Federation/Facebook)
A hatodik helyen végzett a női kisöbű szabadpuska összetett számának csapatversenyében a magyar trió, melynek mindhárom tagja bejutott a szerdai alapversenybe a kairói sportlövő-világbajnokságon.

Az 50 méteres király számban 94 versenyző indult, s a mezőny két csoportban teljesítette a 3x20 lövéses viadalt. A magyarok közül Nagybányai-Nagy Anna és Bajos Gitta lőtt az első körben és mindketten biztosan jutottak az alapversenybe. Előbbi 588 körrel, utóbbi 583 körrel biztosította helyét a szerdai folytatásban. A második körben Mészáros Eszter volt érdekelt és ő is jó teljesítménnyel, 584 körös eredménnyel jutott tovább.

A hármójuk alkotta csapat így 1755 körrel zárt és hatodik lett, a bronzérmes kazahoktól csupán három körrel elmaradva. Az aranyérmet Kína, az ezüstöt Svájc szerezte meg.

SPORTLÖVŐ-VB
Női kisöbű szabadpuska 3x20, csapat
Világbajnok: Kína 1766 kör
2. Svájc 1761
3. Kazahsztán 1758
...6. Magyarország (Bajos Gitta, Mészáros Eszter, Nagybányai-Nagy Anna) 1755

 

Ezek is érdekelhetik