Vívás: mindkét magyar tőrcsapat aranyérmes Limában

2025.11.17. 17:22
tőr vívás utánpótlás utánpótlássport
Érvényesült a papírforma: a junior fiú- és leánycsapat is győzött a tőrözők limai világkupáján.

Hozta a kötelezőt a junior tőrválogatott a peuri Limában rendezett világkupán, ugyanis mind a fiú-, mind a lánycsapat magabiztosan szerzett aranyérmet. A szövetség beszámolója szerint „a kibővített dél-amerikai bajnokságnak" esélyesként vágott neki mindkét magyar együttes, ennek megfelelően a fiúk (Bodor Áron, Gergely Zoltán, Rubin Mattia, Zsögön Andor) a döntőben Mexikót győzték le egészen simán, 45:17-re, de a lányoknak (Badár Szonja, Polonyi Petra, Simon Borbála, Zhou Xinyao) sem volt nehezebb dolguk, akik a fináléban Perut múlták felül 45:22-re.

A perui eredmények elsősorban azért fontosak, mert ugyanolyan súlyozással számítanak a világkupa-ranglistába, mint a sokkal erősebb mezőnnyel megrendezett európai viadalok. A könnyűnek mondható sikereknek köszönhetően a korosztályos Európa- és világbajnokságon könnyebb ágra kerülhetnek a válogatottaink.

(Kiemelt képünk forrása: MVSZ)

